Le concert de Ben l’Oncle Soul à Cannes diffusé sur France 4 lundi 4 août 2025

Sur la Croisette, Ben l'Oncle Soul a transformé Cannes en temple de la soul. Un concert diffusé sur France 4 lundi 4 août 2025 à 21:00.

Quinze ans après avoir charmé la France avec ses grooves vintage, le Tourangeau continue de surprendre : live au Zénith, collaborations californiennes, relecture de Sinatra, et plus récemment ses albums indépendants Red Mango et Is It You ?

Désormais à la tête de son label Enchanté, il prépare le chapitre audacieux de “Sad Generation”.

Sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès, Ben l'Oncle Soul, accompagné de ses talentueux musiciens, a offert au public cannois un concert mémorable, mélangeant avec brio ses grands succès et les titres de son dernier album.

Mais le concert n'a pas été qu'une simple revisite de ses classiques. Ben l'Oncle Soul a également partagé avec le public l'histoire derrière chaque chanson, créant ainsi un lien encore plus fort avec ses fans.

Un rendez-vous que les Cannoises et les Cannois ne sont pas prêts d'oublier et que vous offre France 4 lundi soir.