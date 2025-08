"La carte aux trésors" en Alsace vendredi 8 août 2025 sur France 3 avec Cyril Féraud (vidéo)

Vendredi 8 août 2025 à 21:10, France 3 rediffusera un numéro du jeu "La carte aux trésors" au cœur de l'Alsace, entre vignobles ensoleillés et châteaux mystérieux.

Ce numéro de "La carte aux trésors" se déroule en Alsace, et plus particulièrement dans le pays de Colmar.

La zone de jeu longera le cours du Rhin, entre le massif des Vosges à l’ouest et la frontière allemande à l’est, de Saint-Hippolyte au nord jusqu’à Rouffach au sud, en passant par Colmar, Munster et Neuf-Brisach.

Les deux candidats, Roseline et Alain, vont devoir résoudre des énigmes pour découvrir le Trésor et s'élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte d’une architecture traditionnelle haute en couleur où les murs cachent bien des surprises !

Au-delà des villes, les contreforts des Vosges et ses nombreux châteaux forts. On compte ici la plus grande concentration de fortifications en Europe.

Enfin, ils emprunteront la célèbre route des vins à la rencontre de vignerons passionnés. En pleine période de vendanges, La carte aux Trésors vous fera vivre, de l’intérieur, ce rendez-vous annuel incontournable.

Un jeu en trois parties

Les énigmes

Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

La rose des vents

Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

Le trésor

C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent faire face à de nouvelles contraintes sur une ou plusieurs énigmes. À eux d’adapter leurs choix en fonction de ces handicaps tels « L'énigme sans hélico » dans laquelle ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser le mode de transport alternatif qui leur est proposé, « Un seul vol » où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois, et « Le bonus » où ils ont le choix d’aller récupérer un indice supplémentaire pour décrypter l’énigme.