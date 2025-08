Comédie Queer, la scène des Outre-mer sur France 4 vendredi 8 août 2025

Vendredi 8 août 2025 à 21:00, France 4 vous proposera de revivre la Comédie Queer au Bazaar St So, lieu culturel emblématique de Lille.

Comédie Queer, la scène des Outre-mer est un plateau de stand-up exceptionnel consacré aux talents LGBTQIA+ de l’humour et du drag ultra-marins.

Pendant une heure et demie, Tahnee, Noam Sinseau, Norma Bell et Natacha Prudent offrent au public et aux téléspectateurs de France 4, un spectacle inédit, plein de rires, de flamboyance et de fierté !

Ce spectacle unique incarne la diversité et la créativité de la scène LGBTQIA+ ultramarine.

Au programme :

Tahnee, humoriste guadeloupéenne afro-féministe, queer, voix incontournable du stand-up engagé

Noam Sinseau, poète du stand-up martiniquais, figure du voguing et de l’humour subversif

Norma Bell, drag queen réunionnaise flamboyante révélée dans Drag Race France.

Natacha Prudent, humoriste guyanaise au style incisif et touchant.