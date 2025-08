"Le Grand Bêtisier des chats" : immersion dans l'univers hilarant de nos félins sur 6ter vendredi 8 août 2025

À découvrir sur 6ter vendredi 8 août 2025 à 21:10, "Le Grand Bêtisier des chats", une collection de moments de joie, de rires et d'étonnement avec nos félins préférés.

Les chats, ces créatures élégantes et mystérieuses, partagent notre quotidien avec une grâce... parfois discutable ! Derrière leur façade de félin hautain se cachent des esprits farceurs et des artistes du désastre.

Bienvenue dans "Le Grand Bêtisier des Chats", une célébration de ces moments hilarants où nos compagnons à quatre pattes montrent leur côté le plus maladroit et le plus imprévisible.

Au sommaire, 80 minutes de pur divertissement dans le monde imprévisible de ces animaux qui font rire la planète entière. Un monde dans lequel les rideaux se transforment en murs d’escalade, les cartons en palais royaux et la dignité des maîtres en concept révolu !