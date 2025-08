Sidonie Bonnec et Bruno Guillon aux commandes de "Tout le monde a son mot à dire" sur France 2

Un nouveau duo de choc débarque pour rythmer vos fins d’après-midi : Bruno Guillon sera aux côtés de Sidonie Bonnec dans "Tout le monde a son mot à dire" à partir du 25 août 2025 sur France 2.

Pour cette rentrée 2025, il faudra s’attendre à quelques secousses supplémentaires sur le plateau de Tout le monde a son mot à dire sur France 2. Aux côtés de Sidonie Bonnec arrive en effet un animateur qui manie l’humour aussi bien que la langue française : Bruno Guillon.

Depuis plusieurs saisons déjà, l’émission prouve qu’on peut conjuguer culture générale et bonne humeur sans faute de syntaxe… ou presque. Chaque jour, plus de 1,5 million de fidèles suivent ce grand rendez-vous familial où se mêlent candidats redoutables, sociétaires espiègles et joueurs, questions malicieuses et fous rires.

Côté mécanique, rien ne change : un champion affronte un challenger, chacun soutenu par deux sociétaires pour répondre à des questions plus redoutables que jamais et tenter de décrocher la victoire.

Cette année encore, un seul objectif : faire travailler vos méninges tout en cultivant votre bonne humeur... Orthographe, vocabulaire, citations, chansons, dessins, mimes, culture générale… ici, pas besoin de cahier de vacances, Tout le monde a son mot à dire s’occupe de votre gymnastique cérébrale quotidienne.

Sidonie Bonnec et Bruno Guillon vont former un tandem complice qui promet jeux de mots à profusion, punchlines grammaticales, anecdotes surprenantes pour divertir aussi bien les sociétaires, les candidats que les téléspectateurs.

Rendez-vous lundi 25 août 2025 à 18:05 sur France 2 pour découvrir ce duo inédit et savourer, une fois encore, des joutes linguistiques aussi amusantes qu’intelligentes.