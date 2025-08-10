"Le Concert de Paris" rediffusé sur France 4 mardi 12 août 2025

Mardi 12 août 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "Concert de Paris", présenté en juillet dernier par Stéphane Bern depuis le Champ-de-Mars à Paris.

Au pied de la tour Eiffel, l’Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, sous la direction de Cristian Măcelaru, ainsi que les plus grands solistes internationaux nous offriront une 13ème édition grandiose, avec un programme aux couleurs brésiliennes, à l’occasion de la saison Brésil-France 2025.

Pour clôturer ce concert, ils entonneront une vibrante Marseillaise, dans un intense moment d’union nationale.

Pour cette nouvelle édition, le Concert de Paris a réuni un casting de rêve !

Programmation artistique :

Chœur de Radio France - Lionel Sow, chef de chœur

Maîtrise de Radio France - Sofi Jeannin, cheffe de chœur

Orchestre National de France – Cristian Măcelaru, direction

Aida Garifulina - Soprano

Julie Fuchs - Soprano

Bruno de Sa - Sopraniste

Elīna Garanča - Mezzo soprano

Benjamin Bernheim - Ténor

Florian Sempey - Baryton

Gautier Capuçon - Violoncelle

Dom La Nena - Violoncelle

Bomsori - Violon

Après une édition 2024 qui avait été marquée par l’impossibilité pour les Parisiennes et Parisiens d’assister au spectacle du fait de l’installation des sites olympiques, ce 14 juillet 2025 a marqué le retour du public sur le Champ-de-Mars.