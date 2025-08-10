"Le Concert de Paris" rediffusé sur France 4 mardi 12 août 2025

Au pied de la tour Eiffel, l’Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, sous la direction de Cristian Măcelaru, ainsi que les plus grands solistes internationaux nous offriront une 13ème édition grandiose, avec un programme aux couleurs brésiliennes, à l’occasion de la saison Brésil-France 2025.
Pour clôturer ce concert, ils entonneront une vibrante Marseillaise, dans un intense moment d’union nationale.
Pour cette nouvelle édition, le Concert de Paris a réuni un casting de rêve !
Programmation artistique :
Chœur de Radio France - Lionel Sow, chef de chœur
Maîtrise de Radio France - Sofi Jeannin, cheffe de chœur
Orchestre National de France – Cristian Măcelaru, direction
Aida Garifulina - Soprano
Julie Fuchs - Soprano
Bruno de Sa - Sopraniste
Elīna Garanča - Mezzo soprano
Benjamin Bernheim - Ténor
Florian Sempey - Baryton
Gautier Capuçon - Violoncelle
Dom La Nena - Violoncelle
Bomsori - Violon
Après une édition 2024 qui avait été marquée par l’impossibilité pour les Parisiennes et Parisiens d’assister au spectacle du fait de l’installation des sites olympiques, ce 14 juillet 2025 a marqué le retour du public sur le Champ-de-Mars.