"Familles nombreuses : la vie en XXL" lundi 29 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Lundi 29 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé lundi 29 septembre 2025 sur TF1.

Pour la famille Gonzalez, il est temps d'agrandir le livret de famille ! Avec l'arrivée de Calypso, la famille part déclarer la naissance de cette dernière.

Du côté des Bambara, c'est la rentrée au CP pour les quadruplés mais cette fois-ci dans deux écoles différentes !

Chez la famille Bellocq c'est l'anniversaire de Katalya, Kinaï, et Kaïlys ! La famille met tout en œuvre pour leur préparer le plus beau des anniversaires.

Pour les Lecossais, c'est le grand jour ! Fanny part se faire opérer, car n'a la famille a décidé de plus avoir d'enfants.