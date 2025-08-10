recherche
Divertissements

"La grande soirée des tubes du camping à Montpellier" sur W9 mardi 12 août 2025, les artistes présents

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 10 août 2025 287
"La grande soirée des tubes du camping à Montpellier" sur W9 mardi 12 août 2025, les artistes présents

Élodie Gossuin et Jérôme Anthony vous embarquent à Montpellier, mardi 12 août 2025 à 21:05 sur W9, pour revivre la soirée la plus festive de l’été : la soirée camping !

Au son des tubes de l’été, des succès incontournables des années 80 et autres hits populaires, W9 vous transporte dans l'atmosphère festive des campings, quand les chamallows crépitent sur les feux de camp, les amis se rassemblent sous les étoiles et la musique vous fait danser jusqu’au bout de la nuit !

Attendez-vous à des rythmes entraînants, des mélodies endiablées et des refrains entêtants : bienvenue dans la meilleure fête de camping de France !

Pour cette soirée musicale exceptionnelle, retrouvez : Patrick Sébastien, Plastic Bertrand, Yannick, Hermes House Band, Jean-Pierre Mader, Collectif métissé et bien d’autres...

Il s'agit d'une rediffusion de l'édition 2023.

Dernière modification le dimanche, 10 août 2025 13:48
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;L'amour est dans le pré&quot; : un zouk très chaud pour Gilles lors de son speed dating ! (vidéo)

"L'amour est dans le pré" : un zouk très chaud pour Gilles lors de son speed dating ! (vidéo)

10 août 2025 - 14:23

Sur le même thème...

&quot;Le Concert de Paris&quot; rediffusé sur France 4 mardi 12 août 2025

"Le Concert de Paris" rediffusé sur France 4 mardi 12 août 2025

10 août 2025 - 12:31

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

09 août 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL