recherche
Divertissements

"Super Nanny" dans le pré chez une famille d'agriculteurs, jeudi 14 août 2025 sur TFX (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 12 août 2025 162
"Super Nanny" dans le pré chez une famille d'agriculteurs, jeudi 14 août 2025 sur TFX (vidéo)

Jeudi 14 août 2025 à 21:10, TFX vous proposera de voir ou de revoir l'épisode de "Super Nanny" dans lequel Sylvie Jenaly se rend dans le pré au secours d’une famille d’agriculteurs.

Angélique et Dany ont quatre enfants, Enzo (10 ans), Maël (8 ans), Méline (5 ans) et le petit dernier Soan (1 an).

L’arrivée de Soan a chamboulé le quotidien de ce couple qui se sent dépassé. Angélique est seule et doit tout gérer à la maison puisque Dany, ouvrier agricole, travaille de 6h du matin à 20h. En plus de faire face à cette solitude, Angélique doit veiller au bon fonctionnement de la fratrie qui ne se passe pas comme prévu, entre disputes constantes, coups et gros mots à tout va, cette maman n’y arrive plus !

Le schéma familial est le même chaque jour, Enzo a pris la place de son père pour pallier son absence mais il se permet également d’agir comme un adulte, ce qui déséquilibre la fratrie. Maël reste dans son monde à rêver, Méline aimerait que ses frères jouent avec elle et Soan passe ses journées dans les bras d’Angélique.

En plus de demander de l’aide pour réorganiser son foyer, Angélique confie à Super Nanny que si rien ne change, elle prendra la décision de quitter Dany. C’est donc la dernière chance que le couple se donne avant la séparation.

Super Nanny arrive à la rescousse pour résoudre plusieurs problématiques au sein de cette famille : un couple au bord de la rupture, des enfants qui n’écoutent pas et se disputent entre eux, un bébé avec qui on doit couper le cordons… Pas de répit pour Super Nanny !

Dernière modification le mardi, 12 août 2025 13:03
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Soirée Transpi - Un été 2025 au camping&quot; par Étienne Carbonier sur TMC mercredi 3 septembre

"Soirée Transpi - Un été 2025 au camping" par Étienne Carbonier sur TMC mercredi 3 septembre

12 août 2025 - 14:46

Sur le même thème...

&quot;Soirée Transpi - Un été 2025 au camping&quot; par Étienne Carbonier sur TMC mercredi 3 septembre

"Soirée Transpi - Un été 2025 au camping" par Étienne Carbonier sur TMC mercredi 3 septembre

12 août 2025 - 14:46

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

09 août 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL