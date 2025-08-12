"Super Nanny" dans le pré chez une famille d'agriculteurs, jeudi 14 août 2025 sur TFX (vidéo)

Jeudi 14 août 2025 à 21:10, TFX vous proposera de voir ou de revoir l'épisode de "Super Nanny" dans lequel Sylvie Jenaly se rend dans le pré au secours d’une famille d’agriculteurs.

Angélique et Dany ont quatre enfants, Enzo (10 ans), Maël (8 ans), Méline (5 ans) et le petit dernier Soan (1 an).

L’arrivée de Soan a chamboulé le quotidien de ce couple qui se sent dépassé. Angélique est seule et doit tout gérer à la maison puisque Dany, ouvrier agricole, travaille de 6h du matin à 20h. En plus de faire face à cette solitude, Angélique doit veiller au bon fonctionnement de la fratrie qui ne se passe pas comme prévu, entre disputes constantes, coups et gros mots à tout va, cette maman n’y arrive plus !

Le schéma familial est le même chaque jour, Enzo a pris la place de son père pour pallier son absence mais il se permet également d’agir comme un adulte, ce qui déséquilibre la fratrie. Maël reste dans son monde à rêver, Méline aimerait que ses frères jouent avec elle et Soan passe ses journées dans les bras d’Angélique.

En plus de demander de l’aide pour réorganiser son foyer, Angélique confie à Super Nanny que si rien ne change, elle prendra la décision de quitter Dany. C’est donc la dernière chance que le couple se donne avant la séparation.

Super Nanny arrive à la rescousse pour résoudre plusieurs problématiques au sein de cette famille : un couple au bord de la rupture, des enfants qui n’écoutent pas et se disputent entre eux, un bébé avec qui on doit couper le cordons… Pas de répit pour Super Nanny !