Le Grand Spectacle du Festival interceltique de Lorient sur France 3 vendredi 15 août 2025

Vendredi 15 août 2025 à 21:10 sur France 3, Cyril Féraud nous emmènera au cœur du Grand Spectacle du Festival interceltique de Lorient.

Comme chaque année, France 3 est partenaire du Festival interceltique de Lorient, l’un des événements musicaux les plus populaires en Europe.

Pour cette 54ème édition, la thématique mise en avant est « Les cousins d'Amérique », avec la présence de sonneurs venus des États-Unis (Arizona, New York) du Canada et de l'Acadie.

Retrouvez le meilleur de la culture celte en compagnie de Cyril Féraud qui vous fait vivre l’événement incontournable du Festival interceltique : le Grand Spectacle du stade du Moustoir.

Retrouvez les Bagadoù bretons, les pipe bands venus d’Ecosse et d’Irlande, les groupes de danse et les bandas de Galice et des Asturies pour un spectacle époustouflant !

Plongez au cœur de la culture celte avec les plus beaux airs celtes, chantés par les artistes du monde entier, sans oublier le meilleur de la danse celtique…