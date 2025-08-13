recherche
Divertissements

Le Grand Spectacle du Festival interceltique de Lorient sur France 3 vendredi 15 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 13 août 2025 144
Le Grand Spectacle du Festival interceltique de Lorient sur France 3 vendredi 15 août 2025

Vendredi 15 août 2025 à 21:10 sur France 3, Cyril Féraud nous emmènera au cœur du Grand Spectacle du Festival interceltique de Lorient.

Comme chaque année, France 3 est partenaire du Festival interceltique de Lorient, l’un des événements musicaux les plus populaires en Europe.

Pour cette 54ème édition, la thématique mise en avant est « Les cousins d'Amérique », avec la présence de sonneurs venus des États-Unis (Arizona, New York) du Canada et de l'Acadie.

Retrouvez le meilleur de la culture celte en compagnie de Cyril Féraud qui vous fait vivre l’événement incontournable du Festival interceltique : le Grand Spectacle du stade du Moustoir.

Retrouvez les Bagadoù bretons, les pipe bands venus d’Ecosse et d’Irlande, les groupes de danse et les bandas de Galice et des Asturies pour un spectacle époustouflant !

Plongez au cœur de la culture celte avec les plus beaux airs celtes, chantés par les artistes du monde entier, sans oublier le meilleur de la danse celtique…

Dernière modification le mercredi, 13 août 2025 13:03
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Libre comme Naadirah&quot; fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 15 août 2025

"Libre comme Naadirah" fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 15 août 2025

13 août 2025 - 14:13

Sur le même thème...

Youssou N’Dour & le Super Étoile de Dakar au Rio Loco 2025 sur France 4 vendredi 15 août

Youssou N’Dour & le Super Étoile de Dakar au Rio Loco 2025 sur France 4 vendredi 15 août

13 août 2025 - 13:06

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

09 août 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL