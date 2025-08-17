recherche
Une nuit d’opéra sous les étoiles de Provence mardi 19 août 2025 sur France 4

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 17 août 2025 150
Une nuit d’opéra sous les étoiles de Provence mardi 19 août 2025 sur France 4

Mardi 19 août 2025 à 21:00, depuis le théâtre des Terrasses, France 4 vous invite à la "Nuit d’opéra sous les étoiles de Provence", une célébration de l'art lyrique.

Au cœur des paysages du Lubéron, le village de Gordes est réputé pour son passé historique et pour la beauté de son architecture.

C’est dans ce magnifique cadre qu’a lieu tous les ans un festival unique en France : Les Saisons de la voix. Depuis le théâtre des Terrasses, France 4 vous propose une "Nuit d’opéra sous les étoiles de Provence", où quelques-unes des plus grandes voix lyriques françaises se sont réunies pour une soirée au programme musical exceptionnel.

Des chanteurs et pianistes issus de plusieurs générations sont réunis pour offrir un hommage remarquable à Raymond Duffaut, figure centrale du monde de l’opéra peu connue du grand public, qui a contribué à la découverte de nombreux talents célèbres dans le monde entier.

De grands noms, donc, comme Karine Deshayes, Patrizia Ciofi ou Florian Sempey côtoieront de jeunes talents émergents comme Emy Gazeilles, Diego Godoy ou encore Jeanne Crousaud

De Mozart à Verdi, d’Offenbach à Bizet, en passant par les plus belles pages du Barbier de Séville ou de Turandot, ils proposeront un programme en forme d’hommage aux nombreuses collaborations artistiques nées de leurs rencontres avec Raymond Duffaut.

