Le concert de London Grammar à Rock en Seine 2025 diffusé sur France 4 mercredi 20 août

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 18 août 2025
Le concert de London Grammar à Rock en Seine 2025 diffusé sur France 4 mercredi 20 août © Eric de Redelijkheid from Utrecht, Netherlands, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Mercredi 20 août 2025 à 21:00, France 4 diffusera le concert de London Grammar en ouverture de la nouvelle édition du Festival Rock en Seine depuis le domaine national de Saint-Cloud.

Plus de dix ans se sont écoulés depuis la sortie de Wasting My Young Years, le tube cristallin qui a directement catapulté London Grammar au sommet de la pop anglaise.

Le trio mixte a aujourd’hui quatre albums dans sa besace, caractérisés par des envolées lyriques, un penchant assumé pour les textures électro et un vrai sens du songwriting : un sans-faute côté studio.

Côté live, Hannah Reid, Dan Rothman et Dot Major ont expliqué que cette étape était éprouvante à leurs débuts, mais c’est aujourd’hui un moment de communion qu’ils et elle savourent pleinement, ayant gagné en assurance à force de se produire sur des scènes de plus en plus immenses dans le monde entier.

Après une prestation mémorable à Rock en Seine en 2022, le groupe anglais fera son grand retour pour l’ouverture de cette nouvelle édition.

