"La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi !" de retour sur M6 le 15 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 26 août 2025
"La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi !" de retour sur M6 le 15 septembre 2025

"La meilleure cuisine régionale, c’est chez moi !" remet le couvert pour une saison 2 diffusée sur M6 du lundi au vendredi à 18:35 à partir du 15 septembre 2025.

L’émission revient encore plus généreuse, plus gourmande et plus ancrée dans le terroir !

De la Corse à l’Alsace, de l’Auvergne à la Provence, des dizaines de restaurateurs bien décidés à faire briller leur région vont accueillir chez eux les chefs Norbert Tarayre et Yoann Conte !

Leur but : partager et faire découvrir le plus typique, le plus gourmand, le plus authentique des spécialités locales afin de remporter le titre de meilleur restaurant de leur région.

Une compétition faite de secrets culinaires, d’astuces incroyables, de folklore et d’émotion auprès de ceux qui font vivre l’identité gastronomique de nos régions !.

Un jury bienveillant

Dégustations, découvertes inédites et danses régionales, Norbert Tarayre et Yoann Conte repartent sur les routes de France plus motivés que jamais.

Des restaurateurs talentueux

Ils sont la fierté de leur région et ils vont nous partager leur cuisine : des gestes appris sur le coin d’une table, des recettes griffonnées dans un vieux carnet, des secrets bien gardés qui se transmettent de génération en génération.

Des moments de partage, de transmission et d'émotion autour de la cuisine régionale

Chaque plat raconte une histoire, chaque recette est une déclaration d’amour à une région, à une grand-mère ou à une terre.

La première semaine se déroulera dans les Hauts-de-France.

Publié dans Divertissements, Primes à venir
Soirée consacrée à Filip Nikolic sur TF1 le 15 septembre avec la diffusion du biopic &quot;Filip&quot;

Soirée consacrée à Filip Nikolic sur TF1 le 15 septembre avec la diffusion du biopic "Filip"

26 août 2025 - 18:02

Suivez nous...

