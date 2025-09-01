recherche
Divertissements

"Alain Souchon en concert ici & là" au Dôme de Paris à revoir sur France 4 mercredi 3 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 1 septembre 2025 103
"Alain Souchon en concert ici & là" au Dôme de Paris à revoir sur France 4 mercredi 3 septembre 2025

Mercredi 3 septembre 2025 à 21:10, France 4 vous proposera de voir ou de revoir "Alain Souchon en concert ici & là" au Dôme de Paris.

Une énergie insoupçonnée et une voix exceptionnelle, (re)découvrez le concert du célèbre chanteur Alain Souchon sur Culturebox !

La tournée Alain Souchon en concert ici & là, fait suite au succès de l'album Âme fifties, sorti en 2019, certifié double disque de platine et sacré album de l'année aux Victoires de la Musique 2020.

Une silhouette unique et élégante, des yeux rêveurs et pétillants, une voix douce : Alain Souchon déploie tout son charme lors de ses concerts.

Ainsi lors de sa dernière tournée, Alain Souchon en concert ici & là, achevée en avril 2022, ce sont plus de 300 000 spectateurs qui se sont réunis à travers 106 concerts partout en France.

Compagnon de route de Laurent Voulzy, auteur de chansons engagées et populaires qui ont marqué chaque décennie, Alain Souchon est un artiste à part dans le paysage de la chanson française. Avec 9 millions de disques vendus et 10 Victoires de la Musique, il séduit avec sa plume malicieuse entre spleen et hédonisme.

Jonglant avec les mots, les rimes et les clins d’œil, l'artiste livre des textes qui reflètent plus que jamais le monde d’aujourd'hui.

Dernière modification le lundi, 01 septembre 2025 11:47
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Secrets d’Histoire&quot; : la véritable identité du roi Louis XIII révélée par Stéphane Bern mercredi 3 septembre 2025 sur France 3

"Secrets d’Histoire" : la véritable identité du roi Louis XIII révélée par Stéphane Bern mercredi 3 septembre 2025 sur France 3

01 septembre 2025 - 11:36

Sur le même thème...

&quot;Familles nombreuses : la vie en XXL&quot; lundi 1er septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

"Familles nombreuses : la vie en XXL" lundi 1er septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

01 septembre 2025 - 08:49

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

30 août 2025 - 19:44 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL