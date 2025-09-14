"Patron Incognito" en immersion chez Envia Cuisines sur M6 mardi 16 septembre 2025

Mardi 16 septembre 2025 à 21:10, M6 diffusera un numéro inédit de l'émission "Patron Incognito" en immersion dans l'entreprise Envia Cuisines avec Thomas Bedun.

Direction Envia Cuisines, un réseau en pleine expansion qui bouscule le marché en concevant des cuisines adaptées à tous les budgets, grâce à un accompagnement personnalisé et des solutions techniques sur-mesure.

Fondée en 2009 et rachetée en 2017 par Jacques Bedun et Patrick Grange, l’enseigne a connu un essor fulgurant : de 7 magasins à 34 aujourd’hui, avec un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2024 et plus de 10 000 cuisines vendues sur l’année.

À la tête de l’entreprise, une nouvelle génération s’impose : Thomas Bedun, fils Jacques Bedun. Ancien militaire de réserve, il s’était initialement destiné au secteur de la Défense, mais un stage l’a conduit à rejoindre Envia Cuisines et à y trouver sa voie. Après plus de 4 ans passés au sein du réseau, il s’apprête à succéder à son père et à devenir le futur Directeur Général.

Pour préparer cette étape clé, Thomas a accepté de se prêter au jeu de l’immersion incognito afin de comprendre les réalités du terrain. Mais au cours de son immersion, il va être confronté à un imprévu qui pourrait tout faire basculer…

Les immersions

Leers • Face à la difficulté de convaincre

Thomas démarre son aventure dans le magasin de Leers, l’un des plus fréquentés du réseau, mais dont le taux de transformation est le plus faible. Il y fait la rencontre de Julie, 25 ans, conceptrice-vendeuse. Dynamique, investie et pédagogue, Julie souffre pourtant d’un manque de confiance en elle qui l’empêche d’atteindre ses objectifs de vente. En se glissant dans la peau d’un futur stagiaire, Thomas va découvrir un métier exigeant, où il faut allier sens commercial et talents d’architecte d’intérieur, tout en jonglant avec un logiciel technique parfois difficile à maîtriser. Un défi qui lui ouvrira les yeux sur la pression quotidienne subie par ses équipes.

Bruay-la-Buissière • Un manager sous pression

Deuxième étape : le magasin de Bruay-la-Buissière, historiquement l’un des plus performants du réseau mais aujourd’hui en perte de vitesse. Aux côtés de Jordan, 33 ans, nouveau responsable de magasin, Thomas va s’immerger dans un univers où la polyvalence est reine : briefing d’équipe, supervision des ventes, gestion des livraisons et même service après-vente chez les clients. Ambitieux et passionné, Jordan doit redresser les chiffres tout en apprenant un métier à 360° qu’il découvre à peine. L’immersion révélera à Thomas les difficultés d’un manager qui veut prouver sa valeur, parfois au détriment de son équilibre personnel.

Rennes • Dans les coulisses de la pose

Enfin, direction Rennes, où Thomas s’intéresse à une organisation atypique : ici, le franchisé a créé une société parallèle pour salarier une équipe de 19 poseurs de cuisines. Aux côtés d’Aurélien, installateur expérimenté, il découvre un métier clé pour la satisfaction client : transformer en une journée un projet sur plan en une cuisine prête à l’usage. Face aux imprévus techniques et aux exigences des clients, l’expérience confrontera Thomas à la rigueur du travail manuel et à l’importance du dernier maillon de la chaîne.