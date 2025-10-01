"Mask Singer" vendredi 3 octobre 2025 sur TF1, spéciale Boum (vidéo)

Vendredi 3 octobre 2025 à 21:10, Camille Combal vous donne rendez-vous sur TF1 pour le quatrième numéro de la 8ème saison de "Mask Singer", spéciale Boum.

Préparez-vous à faire la fête, sortez les boules à facettes et les robes à paillettes, "Mask Singer" vous propose cette semaine une spéciale « Boum ».

Prêts à tout pour rester dans la compétition, les six personnages encore en lice vont briller au maximum sur vos tubes préférés de Boum.

Les enquêteurs, eux, tenteront de récolter de nouveaux indices à l'occasion de solos torrides.

Et ils ne seront pas seuls... Après une prestation bluffante, le premier enquêteur mystère de la saison les rejoindra pour, lui aussi, mener l'enquête.

Le DJ, Tibo InShape redoublera d'efforts pour brouiller les pistes avec l'aide de Kev Adams sur le plateau.

Soyez au rendez-vous pour la suite de la plus grande enquête musicale de France, vendredi 3 octobre 2025 à 21:10 sur TF1.