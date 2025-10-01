recherche
Divertissements

"Mask Singer" vendredi 3 octobre 2025 sur TF1, spéciale Boum (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 1 octobre 2025 477
"Mask Singer" vendredi 3 octobre 2025 sur TF1, spéciale Boum (vidéo)

Vendredi 3 octobre 2025 à 21:10, Camille Combal vous donne rendez-vous sur TF1 pour le quatrième numéro de la 8ème saison de "Mask Singer", spéciale Boum.

Préparez-vous à faire la fête, sortez les boules à facettes et les robes à paillettes, "Mask Singer" vous propose cette semaine une spéciale « Boum ».

Prêts à tout pour rester dans la compétition, les six personnages encore en lice vont briller au maximum sur vos tubes préférés de Boum.

Les enquêteurs, eux, tenteront de récolter de nouveaux indices à l'occasion de solos torrides. 

Et ils ne seront pas seuls... Après une prestation bluffante, le premier enquêteur mystère de la saison les rejoindra pour, lui aussi, mener l'enquête.

Le DJTibo InShape redoublera d'efforts pour brouiller les pistes avec l'aide de Kev Adams sur le plateau.

Soyez au rendez-vous pour la suite de la plus grande enquête musicale de France, vendredi 3 octobre 2025 à 21:10 sur TF1.
Dernière modification le mercredi, 01 octobre 2025 14:36
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

02 octobre 2025 - 21:00

Sur le même thème...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

02 octobre 2025 - 21:00

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 5 octobr…

02 octobre 2025 - 21:00 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL