"Le meilleur pâtissier" jeudi 9 octobre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Jeudi 9 octobre 2025 à 21:10 sur M6, Laëtitia Milot, Cyril Lignac et Mercotte vous proposeront de suivre le cinquième épisode du "Meilleur pâtissier" : « La tarte est dans le pré ».

Pour cette 5ème semaine de concours, Cyril et Mercotte proposent la plus gourmande des promenades en pleine nature ! Des tartes, rien que des tartes et dans tous les états ! Aux pâtissiers de faire souffler un vent de fraîcheur sous la tente du meilleur pâtissier pour cette spéciale "la tarte est dans le pré" !

Épreuve du classique revisité • La tarte au citron meringuée



C'est l'un des desserts préférés des Français ! On l'adore pour son équilibre parfait entre sucré et acidité, et pour son visuel ultra gourmand ! Cyril Lignac attend des pâtissiers qu'ils revisitent la tarte au citron meringuée en sublimant sa pâte craquante, sa crème citron soyeuse et sa meringue fondante...

Épreuve technique • L'incroyable poirat du Berry



Mercotte est d'humeur champêtre ! Elle sort de son grimoire une recette 100 % terroir : l'incroyable poirat du Berry. Pour les pâtissiers amateurs, cette belle tourte ne sera pas de la tarte !

Épreuve créative • La tarte animale

La promenade gourmande en pleine nature continue ! Les pâtissiers devront réaliser une tarte géante en forme d'animal : animal de compagnie, animal préféré, animal qui les représente le mieux... à chacun de se dévoiler à travers sa création sucrée !

Pierre-Jean Quinonero, chef pâtissier de l'année 2023 et 2024, donnera conseils et astuces à chacun tout au long de l'épreuve !