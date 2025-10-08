recherche
"Le meilleur pâtissier" jeudi 9 octobre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

mercredi 8 octobre 2025
Jeudi 9 octobre 2025 à 21:10 sur M6, Laëtitia Milot, Cyril Lignac et Mercotte vous proposeront de suivre le cinquième épisode du "Meilleur pâtissier" : « La tarte est dans le pré ».

Pour cette 5ème semaine de concours, Cyril et Mercotte proposent la plus gourmande des promenades en pleine nature ! Des tartes, rien que des tartes et dans tous les états ! Aux pâtissiers de faire souffler un vent de fraîcheur sous la tente du meilleur pâtissier pour cette spéciale "la tarte est dans le pré" !

Épreuve du classique revisité  La tarte au citron meringuée

C'est l'un des desserts préférés des Français ! On l'adore pour son équilibre parfait entre sucré et acidité, et pour son visuel ultra gourmand ! Cyril Lignac attend des pâtissiers qu'ils revisitent la tarte au citron meringuée en sublimant sa pâte craquante, sa crème citron soyeuse et sa meringue fondante...

Épreuve technique  L'incroyable poirat du Berry

Mercotte est d'humeur champêtre ! Elle sort de son grimoire une recette 100 % terroir : l'incroyable poirat du Berry. Pour les pâtissiers amateurs, cette belle tourte ne sera pas de la tarte !

Épreuve créative  La tarte animale

La promenade gourmande en pleine nature continue ! Les pâtissiers devront réaliser une tarte géante en forme d'animal : animal de compagnie, animal préféré, animal qui les représente le mieux... à chacun de se dévoiler à travers sa création sucrée !

Pierre-Jean Quinonero, chef pâtissier de l'année 2023 et 2024, donnera conseils et astuces à chacun tout au long de l'épreuve !

Publié dans Divertissements, Jeudi
Suivez nous...

