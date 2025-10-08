Le spectacle "Inclassable" de Tony Saint Laurent diffusé sur France 4 vendredi 10 octobre 2025

Vendredi 10 octobre 2025 à 21:00, France 4 diffusera le spectacle "Inclassable" de Tony Saint Laurent inédit à la télévision. Avec la promesse d'une vanne toute les 10 secondes, préparez-vous à une soirée de rires non-stop et à un rythme effréné...

Doté d’un humour affûté et rapide, Tony Saint Laurent nous raconte avec autodérision : sa famille, ses aventures, sa vie sexuelle… sans temps mort pour respirer entre chaque rire.

Quatre-vingt minutes de rires non-stop, au cours desquelles le public va découvrir, au-delà de sa nonchalance et de ses provocations assumées, un Tony aussi touchant et généreux que talentueux. Il nous fait rire aux larmes avec un style à l’humour et au rythme « Inclassable » !

Un spectacle qui garantit une vanne toutes les 10 secondes !