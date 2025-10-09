Restos du Coeur : le concert "Au pays des Enfoirés" rediffusé sur TMC vendredi 10 octobre 2025

Vendredi 10 octobre 2025 à 21:25, TMC rediffusera le concert 2025 des Enfoirés capté à l'Arena de Montpellier en janvier dernier pour lequel 53 artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Cette édition nous promet un grand show époustouflant, porté par 53 Enfoirés plus que jamais engagés auprès des Restos du Cœur. De beaux moments d'émotion et de rire sont au rendez-vous.

Les tableaux du spectacle, dont quelques sketchs sur scène et en coulisses, se succèdent en mêlant poésie, émotion, grains de folie et nostalgie. Entre Love'n'Tendresse, Entrer dans la lumière, Monday Tuesday...Laissez-moi danser..., Texas Hold'Em, En feu, Clic Clic Pan Pan, Sarà perché ti amo, Pas eu le temps, Animaux Fragiles, Maintenant... Sans oublier les hommages à Françoise Hardy avec L'amitié et à Michel Blanc avec la chanson culte " Quand te reverrai-je, pays merveilleux ? " ... les artistes nous entraînent dans de magnifiques tableaux à travers des jeux de scène et de lumières époustouflants.

Les "petits nouveaux" de la promotion 2025 à faire leur entrée parmi la troupe sont Pierre Garnier, Joseph Kamel, Jain, Alain Chamfort, Alex Lutz, François-Xavier Demaison et Ibrahim Maalouf.

Avec la présence exceptionnelle de Antoine Dupont, Alexis et Félix Lebrun, Marie Colin, Arnaud Toupense et Axelle Saint-Cirel.

53 artistes issus de tous les milieux interprètent le single des Enfoirés 2025, « Le Monde demain », écrit et composé par Daysy et Joseph Kamel, déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal et en streaming, sont présents sur scène : Julien Arruti, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Patrick Bruel, Claudio Capéo, Sébastien Chabal, Alain Chamfort, Julien Clerc, Marie Colin, François-Xavier Demaison, Arnaud Ducret, Antoine Dupont, Sofia Essaïdi, Patrick Fiori, Elodie Fontan, Jérémy Frérot, Pierre Garnier, Kendji Girac, Jain, Jenifer, Joyce Jonathan, Gérard Jugnot, Joseph Kamel, Claire Keim, Philippe Lacheau, Michèle Laroque, Alexis Lebrun, Félix Lebrun, Nolwenn Leroy, Lorie, Alex Lutz, Ibrahim Maalouf, Christophe Maé, Mimie Mathy, Jean-Baptiste Maunier, MC Solaar, Kad Merad, Isabelle Nanty, Thomas Pesquet, Matt Pokora, Raphaël, Gaëtan Roussel, Axelle Saint-Cirel, Santa, Shy'm, Soprano, Claudia Tagbo, Arnaud Toupense, Vianney, Vitaa, Ycare, Michaël Youn et Zazie.

Le double CD et le double DVD « Au Pays des Enfoirés » avec l'intégralité du spectacle et de nombreux bonus, est mis en vente au profit des Restos du Cœur.

Chaque vente permet aux Restos du Cœur de distribuer dix-sept repas.