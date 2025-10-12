Concert d'une nuit d'été à Schönbrunn sur France 4 mardi 14 octobre 2025

Cette année, le Concert des nuits d'été au château de Schönbrunn, diffusé sur France 4 mardi 14 octobre 2025 à 21:05, marque la première participation de Tugan Sokhiev, Piotr Beczała et des Petits Chanteurs de Vienne.

Le programme est extrêmement varié, et l’harmonie est parfaite entre les artistes. En effet, le chef d'orchestre et le ténor partagent déjà une longue collaboration avec l'Orchestre philharmonique de Vienne : Tugan Sokhiev a pris la direction de l'orchestre pour la première fois en 2009, tandis que Piotr Beczała a fait ses débuts en 1996.

Mais en ce soir de juin 2025, l'Autriche est en deuil national suite à l'attentat dans une école de Graz qui a coûté la vie à onze personnes trois jours avant. En cette triste occasion, Daniel Froschauer, président de l'Orchestre philharmonique de Vienne, annonce l'Air de la suite orchestrale n° 3 en ré majeur de Jean-Sébastien Bach pour débuter le concert car « la musique parle aussi là où les mots manquent ». « Nos pensées accompagnent les familles et les amis endeuillés », ajoute-t-il.

La suite de la soirée nous offre des airs d’Offenbach, du Casse-Noisette de Tchaikovsky, ou encore la Farandole de L’Arlésienne de Bizet, et nous permet de retrouver la joie partagée de cet événement toujours spectaculaire, réunissant des dizaines de milliers de spectateurs dans les jardins impériaux et plusieurs millions de téléspectateurs à travers le monde. Piotr Beczala, l’un des plus grands ténors au monde, nous ravit avec des « tubes » comme Nessun Dorma, de Puccini ou La fleur que tu m’avais jetée, de Bizet.

Et nous finissons tous en chœur avec la chanson « Wenn es Abend wird », l'un des plus grands succès d'opérette viennoise et son refrain : « Salut les charmantes et ravissantes femmes de la belle Vienne ».

Au programme :

Johann Sebastian Bach Air de la suite orchestrale N° 3 en ré majeur, BWV 1068

Jacques Offenbach "Venez avec nous chanter et danser", chœur d'elfes de l'opéra Les Nixies du Rhin

Georges Bizet Farandole de L'Arlésienne, Suite N° 2

Georges Bizet Prélude au 3e acte de l'opéra Carmen

Georges Bizet"La fleur que tu m’avais jetée", Carmen"

Peter Iljitsch Tschaikowsky Valse des fleurs, Casse-Noisette, op. 71

Edvard Grieg Humeur matinale, Peer Gynt, Suite N° 1, op. 46

Antonín Dvořák Danse slave n° 1 en do majeur, op. 46/1

Pietro Mascagni Intermezzo, Cavalleria rusticana

Giacomo Puccini"Nessun Dorma", Turandot

Camilleë Danse bacchanale, Samson et Dalila, op. 47

Hector Berlioz Marche de Rákóczy, La Damnation de Faust, op. 24

Otto Nicolai Ouverture, Les Joyeuses Commères de Windsor

Emmerich Kálmán"Quand il fait nuit" , "Comtesse Mariza" ("Wenn es Abend wird", "Gräfin Mariza")

Franz Léhar "Mes amis, la vie vaut la peine d'être vécue“, Giuditta

Johann Strauss Fils "Sang viennois", valse op. 354