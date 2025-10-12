recherche
"La France a un incroyable talent" mardi 14 octobre 2025, début des auditions sur M6 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 12 octobre 2025 129
Mardi 14 octobre 2025 à 21:10, "La France a un incroyable talent" sera de retour sur M6 pour une 20ème saison inédite présentée par Karine Le Marchand.

L’émission revient sous le feu des projecteurs pour une 20ème saison anniversaire explosive qui célèbre la création sous toutes ses formes.

De l’humour à la magie, du chant à la contorsion, en passant par la danse ou les circassiens… place à une rafale de performances inédites, de disciplines émergentes et d’audace artistique.

Éric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy reprennent place derrière le buzzer, toujours aussi enthousiastes et complices.

À la présentation, Karine Le Marchand poursuit en marraine bienveillante, entre émotion, complicité et éclats de rire.

Au programme : des performances jamais vues, des artistes qui repoussent les codes, et toujours cette promesse intacte : découvrir l’extraordinaire.
Dernière modification le dimanche, 12 octobre 2025 13:35
Publié dans Divertissements, Mardi
Suivez nous...