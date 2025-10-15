Demi-finale "Mask Singer" vendredi 11 octobre 2025 sur TF1, spéciale voyage dans le temps

Vendredi 17 octobre 2025 à 21:10, Camille Combal vous donne rendez-vous sur TF1 pour la demi-finale de e la 8ème saison de "Mask Singer", une spéciale voyage dans le temps.

Cette semaine, c'est "Mask Singer" vous propose une soirée doublement exceptionnelle.

Les quatre demi-finalistes repousseront leurs limites pour vous faire voyager à travers les époques et tenteront de décrocher leur ticket pour la grande finale.

Seuls trois d'entre eux poursuivront l'aventure et le personnage éliminé devra se démasquer aux portes de la finale.

Pour cette soirée exceptionnelle, un nouveau personnage viendra se joindre à la fête : le Seigneur de la Forêt, un costume sous lequel se cache Jean-Luc Reichmann. Il tentera de piéger les enquêteurs avec votre complicité.

Soyez au rendez-vous pour la demi-finale de la plus grande enquête musicale de France, vendredi 17 octobre 2025 à 21:10 sur TF1.