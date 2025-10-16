"Familles nombreuses : la vie en XXL" jeudi 16 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Jeudi 16 octobre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé jeudi 16 octobre 2025 sur TF1.

Quelque chose se prépare chez les Bambara, Rofrane et Nasser préparent une fête de fin d'année pour les quadruplés ! Cette année, ils vont vivre une beach-party avec leurs cousines ! Ils attendent 10 enfants et leurs parents dans la maison.

Pendant ce temps, Anaïs prépare les enfants pour le judo. C'est un véritable travail à la chaîne pour les préparer ! C'est la remise des ceintures pour cette dernière cession !

Après une longue route, Tiffanie arrive au camping avec ses 7 enfants pour y passer quelques jours. Elle est dans un état de fatigue extrême, mais c'est la dernière ligne droite avant de se coucher. Mais ils ne sont pas encore couchés.

Dans le sud, après une belle journée au parc aquatique, il est temps pour la famille Jean-Zéphirin de rentrer à la maison.