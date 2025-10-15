recherche
Divertissements

"Alex Vizorek est une dernière fois une oeuvre d'art" à revoir sur France 4 vendredi 17 octobre (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 15 octobre 2025 172
"Alex Vizorek est une dernière fois une oeuvre d'art" à revoir sur France 4 vendredi 17 octobre (vidéo)

Vendredi 17 octobre 2025 à 21:00, Frane 4 vous proposera de voir ou de revoir le spectacle "Alex Vizorek est une dernière fois une œuvre d'art".

Alex Vizorek a bien des choses à dire au sujet de l'art. Il a un avis sur la musique, la sculpture, le cinéma et même l'art moderne.

L'humoriste emmène ses spectateurs dans son univers flamboyant, où Magritte, Bergman et Visconti côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton... Sa mission : faire rire tout en apprenant. A moins que ce ne soit l'inverse. Une envolée de jeux de mots, paradoxes et calembours pour une heure de sketchs délirants.

Pour l'occasion, Alex Vizorek s'est entouré d'amis humoristes : Kody, Guillermo Guiz, PE et Fanny Ruwet.

Un spectacle qui promet une soirée à la fois instructive et divertissante, où l'on rit autant qu'on apprend sur l'art sous toutes ses formes.
Dernière modification le mercredi, 15 octobre 2025 14:44
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; mercredi 15 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

"Les maternelles XXL" mercredi 15 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

15 octobre 2025 - 16:37

Sur le même thème...

&quot;Flavie en France&quot;, la nouvelle émission itinérante de France 3 et le retour du Schmilblic

"Flavie en France", la nouvelle émission itinérante de France 3 et le retour du Schmilblic

15 octobre 2025 - 15:57

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 15 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 15 octobre 2025, les invités reçus par …

13 octobre 2025 - 18:06 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...