"Alex Vizorek est une dernière fois une oeuvre d'art" à revoir sur France 4 vendredi 17 octobre (vidéo)

Vendredi 17 octobre 2025 à 21:00, Frane 4 vous proposera de voir ou de revoir le spectacle "Alex Vizorek est une dernière fois une œuvre d'art".

Alex Vizorek a bien des choses à dire au sujet de l'art. Il a un avis sur la musique, la sculpture, le cinéma et même l'art moderne.

L'humoriste emmène ses spectateurs dans son univers flamboyant, où Magritte, Bergman et Visconti côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton... Sa mission : faire rire tout en apprenant. A moins que ce ne soit l'inverse. Une envolée de jeux de mots, paradoxes et calembours pour une heure de sketchs délirants.

Pour l'occasion, Alex Vizorek s'est entouré d'amis humoristes : Kody, Guillermo Guiz, PE et Fanny Ruwet.

Un spectacle qui promet une soirée à la fois instructive et divertissante, où l'on rit autant qu'on apprend sur l'art sous toutes ses formes.