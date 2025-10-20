recherche
Nouvel inédit de "Taratata 100 % live" mercredi 22 octobre 2025 sur France 4, les invités de Nagui (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 20 octobre 2025
Nouvel inédit de "Taratata 100 % live" mercredi 22 octobre 2025 sur France 4, les invités de Nagui (vidéo)

Mercredi 22 octobre 2025 à 21:05 sur France 4, Nagui vous proposera de découvrir un nouveau numéro de "Taratata 100% live" placé sous le signe de la diversité et des rencontres artistiques.

La chanson française sera à l’honneur avec Benjamin Biolay, Zaz, Raphaël ou encore Charlotte Cardin, la chanteuse pop incontournable du moment.

En pleine renaissance créative, le trio rock écossais Biffy Clyro reviendra plus fort que jamais pour électriser le plateau. Et pour la première fois dans Taratata, The Last Dinner Party, le groupe britannique qui bouscule la scène actuellement.

La soirée fera aussi la part belle à la nouvelle génération française avec l’univers sensible, mais affirmé de Marguerite et l’humour poétique de Félix Radu, maître des mots et des formules, qui apporteront une touche singulière à cette édition.

Entre performances inédites, instants acoustiques et échanges intimistes, Taratata reste fidèle à son esprit : provoquer des rencontres inattendues et offrir des moments de musique uniques, généreux et authentiques. Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer.

 

Suivez nous...