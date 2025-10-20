Inédit de "Patron Incognito" en immersion chez Eat Salad mercredi 22 octobre 2025 sur M6

Mercredi 22 octobre 2025 à 21:10, M6 diffusera un nouvel inédit de Patron Incognito" qui nous plongera dans l’univers de la restauration rapide, mais version saine et sur-mesure chez Eat Salad.

Direction Eat Salad, un réseau en pleine croissance qui réinvente la salade avec un concept simple : offrir aux clients la liberté de composer leur repas équilibré, rapide et accessible, tout en respectant des process d’une rigueur quasi chirurgicale.

Fondée en 2013 à Bordeaux par Antoine et Joseph Barat, l’enseigne compte aujourd’hui plus de 90 restaurants en France, avec un chiffre d’affaires en forte progression et l’ambition d’accélérer son développement en franchise.

Pour préparer l’avenir, Antoine Barat, cofondateur du réseau, a accepté de se prêter au jeu de l’immersion incognito. Derrière une nouvelle identité, il va vivre le quotidien de ses équipes en cuisine, au service et en management pour comprendre les défis et les difficultés d’un métier aussi exigeant qu’invisible.

Au fil de son aventure, Antoine va être confronté à des situations inédites qui mettront en lumière les failles comme les forces de son modèle. Pour la première fois, il devra se demander : peut-on continuer à grandir aussi vite sans mettre en danger l’équilibre de ceux qui font tourner la machine ?

Les immersions

Toulouse – Yarod, le manager en devenir

Premier arrêt direction Toulouse, où Antoine découvre l’un des plus grands restaurants du réseau, ouvert depuis seulement cinq mois. Ici, il rencontre Yarod, 23 ans, étudiant à la Toulouse Business School et basketteur professionnel au Stade Toulousain. Assistant manager en alternance, Yarod doit jongler entre ses études, son sport et ses responsabilités au restaurant. Dynamique et ambitieux, il donne le tempo à son équipe. Pour aller plus vite, il contourne parfois les process. Son énergie et sa vision à long terme séduisent, mais sa gestion « à sa sauce » interroge : peut-on vraiment bâtir une carrière managériale sans respecter les règles ?

Périgueux – Cloé, la serveuse en quête de confiance

Deuxième arrêt à Périgueux, dans un restaurant ouvert depuis deux ans mais en retard de 20% sur ses objectifs de chiffre d’affaires. Antoine rencontre Cloé, 20 ans, serveuse polyvalente depuis trois mois. Sociable et passionnée de football, Cloé aime le contact avec les clients mais se révèle maladroite, lente et stressée face au rythme effréné du service. Entre accueil, encaissement, plonge et propreté irréprochable, elle peine à suivre la cadence, au point d’être régulièrement reprise par sa responsable. Une immersion qui mettra en évidence la fragilité mais aussi le potentiel d’une jeune recrue qui cherche encore sa voie.

Plan Médoc – Hugo, le manager pompier au pas de course

Direction le restaurant pilote du Plan Médoc, vitrine du réseau Eat Salad et lieu de formation des futurs franchisés. Antoine, sous l’identité de Pablo, y rencontre Hugo, 22 ans, étudiant et pompier volontaire, déjà manager affirmé. Rigueur militaire, contrôle minutieux, gestion millimétrée : il incarne un modèle où discipline et standards assurent le succès. Mais une question demeure : cette exigence peut-elle être généralisée sans épuiser les équipes ?