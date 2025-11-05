"Le Bigdil" : Spéciale Pyjama Party sur RMC Story jeudi 6 novembre 2025

Jeudi 6 novembre 2025 à 21:10, "Le Bigdil" sera de retour sur RMC Story avec Vincent Lagaf' dans une spéciale « Pyjama Party ».

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Chaque émission vous embarque dans un univers unique avec des décors spectaculaires inédits, bien au-delà de ceux de la saison 1, pour une immersion totale dans des ambiances hors du commun : « Rentrée des classes », « Las Vegas », « Halloween », « Japon », « Pyjama Party », « Camping »... et bien d’autres surprises !

Spéciale Pyjama Party

Dans cet épisode spécial Pyjama Party, Le Bigdil se transforme en une fête pleine de rires et de bonne humeur !

Les candidats devront tout miser dans des épreuves spectaculaires pour tenter de décrocher de l’argent, des surprises incroyables… et peut-être la légendaire voiture !

Au programme : une bataille d'oreillers, la serre à plumes, à la bougie ou encore la course de karting… des défis aussi drôles qu’imprévisibles où tout peut basculer.