"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 9 novembre 2025 sur France 3

Dimanche 9 novembre à 13:25 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 9 novembre 2025, en première partie, Michel Drucker reçoit : Frédéric François, Sarah Schwab, Alex Vizorek, Frédéric Zeitoun, Matéo Castrogiovanni.

En seconde partie, Michel Drucker reçoit : Laurence Boccolini, Christian Morin, Catherine Lara, La légende de Monte-Cristo et Emmanuel Chaunu.