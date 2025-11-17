"Johnny Hallyday symphonique" à revoir sur France 4 mercredi 19 novembre 2025 (Vidéo)

"Johnny Hallyday Symphonique", c’est le projet un peu fou d’Yvan Cassar, directeur artistique historique de Johnny Hallyday : celui de faire revivre sur scène, avec une fidélité absolue, l’univers artistique de Johnny ; celui de donner à entendre la voix du chanteur, accompagnée par 100 musiciens, afin de redécouvrir ses plus grands titres dans une version symphonique inédite – version dont Johnny Hallyday avait toujours rêvé.
« Yvan Cassar, c'est le petit génie. C'est lui qui a refait toutes les orchestrations de mes anciens succès. » disait Johnny Hallyday en 1998.
« Mon histoire avec Johnny commence en 1998 pour les concerts du Stade de France. Cette rencontre a changé ma vie. Aujourd’hui, après toutes ces années de complicité et d’amitié, je voulais aller au bout de ce que nous avions fait ensemble pendant presque 20 ans. » Yvan Cassar, 2022.
Un spectacle avec Avec l’Orchestre philharmonique de Nice et le Chœur de l’Opéra de Nice au Palais des Congrès – Acropolis de Nice.