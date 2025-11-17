"Johnny Hallyday symphonique" à revoir sur France 4 mercredi 19 novembre 2025 (Vidéo)

Mercredi 19 novembre 2025 à 21:05, France 4 vous proposera de voir ou de revoir "Johnny Hallyday symphonique", une expérience visuelle et musicale unique pour retrouver Johnny Hallyday et l'incroyable sincérité de sa voix.

"Johnny Hallyday Symphonique", c’est le projet un peu fou d’Yvan Cassar, directeur artistique historique de Johnny Hallyday : celui de faire revivre sur scène, avec une fidélité absolue, l’univers artistique de Johnny ; celui de donner à entendre la voix du chanteur, accompagnée par 100 musiciens, afin de redécouvrir ses plus grands titres dans une version symphonique inédite – version dont Johnny Hallyday avait toujours rêvé.

« Yvan Cassar, c'est le petit génie. C'est lui qui a refait toutes les orchestrations de mes anciens succès. » disait Johnny Hallyday en 1998.

« Mon histoire avec Johnny commence en 1998 pour les concerts du Stade de France. Cette rencontre a changé ma vie. Aujourd’hui, après toutes ces années de complicité et d’amitié, je voulais aller au bout de ce que nous avions fait ensemble pendant presque 20 ans. » Yvan Cassar, 2022.

Un spectacle avec Avec l’Orchestre philharmonique de Nice et le Chœur de l’Opéra de Nice au Palais des Congrès – Acropolis de Nice.