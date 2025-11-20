"N'oubliez pas les paroles !", la finale des Masters 2025 sur France 2 samedi 22 novembre

La compétition des Masters de “N’oubliez pas les paroles” touche à sa fin. Place aux demi-finales retour puis à la grand finale samedi 22 novembre 2025 à 21:10 sur France 2.

Après plusieurs semaines de duels intenses, de rebondissements et de performances vocales impressionnantes, l’heure est venue de découvrir le grand vainqueur de cette édition 2025 inspirée de la Ligue des Champions.

Une fin de parcours en deux temps

Après 6 semaines de compétition, place à la dernière ligne droite. Cette ultime phase débutera dès 18:40 avec les demi-finales aller, où les 4 maestros encore en lice tenteront de prendre l’avantage.

Puis dès 21:10, place aux demi-finales retour, immédiatement suivies de la grande finale : deux manches décisives qui désigneront le grand gagnant des Masters 2025.

Et cette année, la victoire s’accompagnera d’un cadeau exceptionnel : un voyage inoubliable en Laponie !

Au-delà de la compétition, une soirée placée sous le signe de la fête. Tous les participants de cette édition 2025 seront présents pour chanter et soutenir les 4 derniers maestros en compétition.

Chaque chanson pourra faire basculer la rencontre, chaque point comptera pour décrocher le titre !

Qui va s’imposer ? Est-ce que la hiérarchie du classement va être respectée ou au contraire bouleversée ? Jamais un maestro n’a gagné deux fois les masters, est-ce qu’un ancien lauréat peut créer la surprise ?

Pour découvrir qui succédera à Laurens, gagnant de la dernière édition, rendez-vous samedi 22 novembre dès 18:40 puis à 21:10 sur France 2.