"Taratata 100 % live" vendredi 21 novembre 2025 sur France 2, les invités de Nagui (vidéo)

Vendredi 21 novembre 2025 à 22:50 sur France 2, Nagui vous proposera dans ce nouvel inédit de "Taratata 100% live" une soirée d’exception avec un plateau d’artistes iconiques et des figures montantes de la scène musicale française et internationale.

Au programme : un show éclectique où tous les styles se mêleront pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Jean-Louis Aubert, qui a sorti en septembre 2024 son dixième album solo, Pafini, fêtera, en décembre, ses 50 ans de carrière sur la plus grande scène d’Europe : Paris La Défense Arena. Ce soir, il interprétera Tout y est et son tube Temps à nouveau. Avec Gaëtan Roussel, il proposera une reprise exceptionnelle de Losing My Religion du groupe R.E.M., une chanson sur la foi, le doute et la perte de repères, portée ici par deux voix majeures du rock français.

Gaëtan Roussel, de son côté, interprètera Je reste là, extrait de son sixième album solo Marjolaine, sorti le 14 novembre. Il partagera un autre duo, cette fois-ci avec Rori, révélation belge pop contemporaine. Ensemble, ils revisiteront le hit Tandem de Vanessa Paradis, écrit par Serge Gainsbourg. Rori interprétera son titre Miroir qui évoque la quête de soi à l’ère de l’image et du doute.

Imany revient après quatre ans d’absence avec un nouvel album, Women Reserve Rage, sorti le 24 octobre. Elle interprétera en exclusivité When It Comes, un titre dans lequel elle assume enfin ses failles et ses colères. Sa prestation s’annonce comme un moment suspendu….

À l’occasion de la sortie de leur nouvel album MKII, le groupe anglais The Spitfires viendra présenter le single Better The Devil You Know qui va électriser le plateau avec l’énergie rock qui les distingue.

Le quatuor suédois Royal Republic clôturera la soirée avec sa reprise survitaminée du classique disco Stayin’ Alive des Bee Gees. Connus pour leur mélange explosif de rock et de funk, ils transforment ce tube planétaire en hymne rock-dance débridé.

Tout au long de l’émission, Nagui recueillera les confidences des artistes dans des interviews intimistes, permettant au public de plonger dans leur univers créatif.

Fidèle à l’esprit de Taratata, le format acoustique offrira une redécouverte de ces morceaux sous un jour nouveau, dans une atmosphère authentique.

Une soirée unique et inédite à ne pas manquer !