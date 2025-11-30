La Murder Party d’Elodie Arnould au Festival Arcomik sur France 4 mardi 2 décembre 2025

Mardi 2 décembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera la soirée gala du festival Arcomik à Saint-Étienne et vous plongera dans son univers captivant d'humour et de comédie.

Cette année, le festival propose une création unique : « Murder Gala, une enquête d’Elodie Arnould ». Pour la première fois sur une scène et pour la télévision sera proposée une soirée originale, un gala autour du thème : « Murder Party », écrit par Elodie Arnould.

Un gala au cours duquel nous suivrons l’évolution d’une enquête, une vraie histoire qui évolue au fur et à mesure que le gala avance. Ce format de gala, proche de la pièce de théâtre, comprendra également une vraie mise en scène et un décor proche de l’univers de Sherlock Holmes.

Le line-up inclut des artistes tels que Jean-Luc Lemoine, Swann Périssé, Donel Jack’sman, le trio LEJ, Candiie Shoo, Florian Lex, Umut Koker et Aliciiia.

Des saynètes seront également jouées dans des lieux emblématiques du patrimoine Le Corbusier à Firminy, ajoutant une dimension unique et immersive à l’événement !