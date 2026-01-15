recherche
Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du jeudi 15 janvier 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 15 janvier 2026 134
Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du jeudi 15 janvier 2026 (vidéo)

Ce jeudi 15 janvier 2026 à 07:55 sur RTL, Jean-François Colosimo était dans “L'oeil de Philippe Caverivière”. Nous vous proposons de voir ou de revoir cette chronique humoristique à déguster sans modération.

C'est un moment à ne pas manquer le matin à 07:55 sur RTL dans la matinale, 5 minutes d'humour avec “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Du lundi au vendredi, Philippe Caverivière pose son regard aiguisé sur l'actualité avec une chronique piquante et incisive.

Ce matin, Jean-François Colosimo, historien, était l'invité de la Matinale de RTL. Ce dernier s'est donc retrouvé dans “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Nous vous proposons de voir ou de revoir “L'oeil de Philippe Caverivière” du jeudi 15 janvier 2026.

Si vous avez loupé une chronique de Philippe Caverivière sur RTL ou sur France 2, retrouvez-les toutes sur notre page spéciale : Les chroniques de Philippe Caverivière.
Dernière modification le jeudi, 15 janvier 2026 11:43
Publié dans Divertissements, Philippe Caverivière
"La meilleure boulangerie de France" jeudi 15 janvier 2026, voici les boulangeries en compétition sur M6

"La meilleure boulangerie de France" jeudi 15 janvier 2026, voici les boulangeries en compétition sur M6

"Envoyé Spécial" jeudi 15 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

