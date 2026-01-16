La pièce "Mur Mure" avec Clovis Cornillac et Laurence Arné diffusée sur France 4 dimanche 18 janvier 2026

Dimanche 18 janvier 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Mur Mure", une pièce avec Clovis Cornillac et Laurence Arné captée au Théâtre de la Michodière.

L'histoire en quelques lignes...

Comment deux personnes, que tout oppose, pourraient s’entendre, se rencontrer… sans se voir ?

Machin, inventeur loufoque et misanthrope assumé, n'a besoin que d'une chose : le silence absolu. Grâce à ses inventions aussi ingénieuses que saugrenues, il a toujours réussi à faire fuir ses voisins. Jusqu'au jour où une pianiste, Machine, emménage pour la première fois de sa vie… dans l'appartement mitoyen !

L’adaptation théâtrale du film Un peu, beaucoup, aveuglément écrite par Lilou Fogli et mise en scène par Jérémie Lippmann.

Avec : Clovis Cornillac, Laurence Arné, Lilou Fogli, Arnaud Maillard et Boris Terral.