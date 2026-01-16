recherche
Divertissements

La pièce "Mur Mure" avec Clovis Cornillac et Laurence Arné diffusée sur France 4 dimanche 18 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 16 janvier 2026 178
La pièce "Mur Mure" avec Clovis Cornillac et Laurence Arné diffusée sur France 4 dimanche 18 janvier 2026

Dimanche 18 janvier 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Mur Mure", une pièce avec Clovis Cornillac et Laurence Arné captée au Théâtre de la Michodière.

L'histoire en quelques lignes...

Comment deux personnes, que tout oppose, pourraient s’entendre, se rencontrer… sans se voir ?

Machin, inventeur loufoque et misanthrope assumé, n'a besoin que d'une chose : le silence absolu. Grâce à ses inventions aussi ingénieuses que saugrenues, il a toujours réussi à faire fuir ses voisins. Jusqu'au jour où une pianiste, Machine, emménage pour la première fois de sa vie… dans l'appartement mitoyen !

L’adaptation théâtrale du film Un peu, beaucoup, aveuglément écrite par Lilou Fogli et mise en scène par Jérémie Lippmann.

Avec : Clovis Cornillac, Laurence Arné, Lilou Fogli, Arnaud Maillard et Boris Terral.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

Le film &quot;Gravity&quot; avec Sandra Bullock et George Clooney à revoir sur Arte dimanche 18 janvier 2026

Le film "Gravity" avec Sandra Bullock et George Clooney à revoir sur Arte dimanche 18 janvier 2026

16 janvier 2026 - 11:41

Sur le même thème...

&quot;L'amour est dans le pré&quot; : découvrez Fabien, agriculteur de la saison 21 sur M6

"L'amour est dans le pré" : découvrez Fabien, agriculteur de la saison 21 sur M6

16 janvier 2026 - 10:07

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; sur la Côte Ouest de l'Australie, samedi 17 janvier 2026 sur France 5

"Echappées belles" sur la Côte Ouest de l'Australie, samedi 17 ja…

15 janvier 2026 - 13:16 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...