La pièce "Mur Mure" avec Clovis Cornillac et Laurence Arné diffusée sur France 4 dimanche 18 janvier 2026

L'histoire en quelques lignes...
Comment deux personnes, que tout oppose, pourraient s’entendre, se rencontrer… sans se voir ?
Machin, inventeur loufoque et misanthrope assumé, n'a besoin que d'une chose : le silence absolu. Grâce à ses inventions aussi ingénieuses que saugrenues, il a toujours réussi à faire fuir ses voisins. Jusqu'au jour où une pianiste, Machine, emménage pour la première fois de sa vie… dans l'appartement mitoyen !
L’adaptation théâtrale du film Un peu, beaucoup, aveuglément écrite par Lilou Fogli et mise en scène par Jérémie Lippmann.
Avec : Clovis Cornillac, Laurence Arné, Lilou Fogli, Arnaud Maillard et Boris Terral.