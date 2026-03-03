recherche
"Le Prime des vérités" de retour le 25 mars 2026 sur W9 dans une spéciale zéro tabou avec Cyril Hanouna

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 3 mars 2026
Mercredi 25 mars 2026 à 21:25, Cyril Hanouna présentera en direct sur W9 un second numéro du "Prime des vérités" dans lequel la transparence sera totale...

"Le Prime des vérités" est de retour pour une soirée d’aveux et de révélations qui promet de marquer les esprits.

Des invités exceptionnels viendront répondre aux questions que tout le monde se pose. Secrets longtemps gardés, désaccords assumés, réconciliations inattendues : cette fois, impossible d’esquiver.

Les chroniqueurs joueront, eux aussi, le jeu de la transparence, prêts à répondre sans détours et à livrer des confidences parfois bouleversantes.

Aux commandes, Cyril Hanouna orchestre un prime intense, sans filtre ni langue de bois, où vérité et émotion s’entremêlent.

Suivez nous...