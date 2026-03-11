recherche
"Le Bigdil" : Spéciale vendredi 13 sur RMC Story ce 13 mars 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 11 mars 2026 144
"Le Bigdil" : Spéciale vendredi 13 sur RMC Story ce 13 mars 2026 (vidéo)

Vendredi 13 mars 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' présentera un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" qui célèbre cette semaine le vendredi 13...

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale vendredi 13

Pour ce nouvel épisode inédit, "Le Bigdil" célèbre le vendredi 13 ! Jour de malchance pour les uns, porte-bonheur pour les autres… Alors, les étoiles seront-elles alignées ou les chats noirs rôderont-ils sur le plateau ?

Aux commandes, Vincent Lagaf' mène la danse avec son énergie légendaire, tandis que Bill, plus superstitieux que jamais, surveille jalousement les cadeaux… et chaque euro en jeu.

Roulette du "Bigdil", fakir, ticket à gratter... Les candidats devront tenter leur chance et défier le sort pour aller le plus loin possible. À la clé : de l’argent, des cadeaux spectaculaires et, peut-être, le rêve ultime… la mythique voiture.

Mais en ce vendredi 13, rien n’est écrit d’avance...

Dernière modification le mercredi, 11 mars 2026 14:15
Publié dans Divertissements, Vendredi
