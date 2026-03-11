"Les Traîtres" de retour le 28 mars 2026 sur M6, voici les 22 participants de la 6ème saison

À ne pas manquer sur M6 samedi 28 mars 2026 à 21:10, le lancement de la 6ème saison du jeu "Les Traîtes" avec Éric Antoine qui accueille au château de Bournel, berceau de la traîtrise, 22 nouvelles célébrités.

La saison la plus dangereuse de l'histoire des Traîtres

Sous l’impulsion du Maître du Jeu, Éric Antoine, une nouvelle force entre dans la partie : le Traître Maudit et sa mystérieuse cape verte. Un rôle unique, dangereux, imprévisible… et potentiellement fatal.

Pour la première fois, un Traître débute l’aventure seul, isolé, sans repère. Il ne dispose que de 48 heures pour identifier les autres Traîtres. S’il échoue, le traître maudit subira une malédiction qui précipitera sa chute.

Jamais un joueur n’aura porté une responsabilité aussi lourde. Jamais le destin des Traîtres n’aura reposé sur un seul joueur.

Désormais, la peur change de camp. Les alliances se fragilisent, les certitudes disparaissent et le doute devient la seule règle fiable.

Dans Les Traîtres, la question n’est plus seulement : qui ment ? Mais : qui tiendra assez longtemps pour survivre au jeu… et à la malédiction ?

Éric Antoine, Maître du jeu machiavélique

Maître du jeu, Éric Antoine, déploie toute sa malice et son machiavélisme dans cette saison exceptionnelle. Véritable architecte de la tension, il manipule les nerfs des joueurs, orchestre des rebondissements imprévisibles et façonne le suspense du jeu, où chaque décision peut changer le destin des Traîtres et des Loyaux.

Le casting le plus spectaculaire de l'histoire du programme

Participer aux Traîtres est devenu un défi incontournable. Cette saison réunit 22 joueurs, le plus grand casting depuis la création du jeu. Des stratèges redoutables. Des joueurs instinctifs. Des personnalités explosives. Des observateurs silencieux. Des profils qui, dans la vraie vie, ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Mais qui, ici, doivent s’allier pour survivre. Ou s’éliminer pour avancer...