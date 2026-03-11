"Les Traîtres" de retour le 28 mars 2026 sur M6, voici les 22 participants de la 6ème saison

À ne pas manquer sur M6 samedi 28 mars 2026 à 21:10, le lancement de la 6ème saison du jeu "Les Traîtes" avec Éric Antoine qui accueille au château de Bournel, berceau de la traîtrise, 22 nouvelles célébrités.
La saison la plus dangereuse de l'histoire des Traîtres
Sous l’impulsion du Maître du Jeu, Éric Antoine, une nouvelle force entre dans la partie : le Traître Maudit et sa mystérieuse cape verte. Un rôle unique, dangereux, imprévisible… et potentiellement fatal.
Pour la première fois, un Traître débute l’aventure seul, isolé, sans repère. Il ne dispose que de 48 heures pour identifier les autres Traîtres. S’il échoue, le traître maudit subira une malédiction qui précipitera sa chute.
Jamais un joueur n’aura porté une responsabilité aussi lourde. Jamais le destin des Traîtres n’aura reposé sur un seul joueur.
Désormais, la peur change de camp. Les alliances se fragilisent, les certitudes disparaissent et le doute devient la seule règle fiable.
Dans Les Traîtres, la question n’est plus seulement : qui ment ? Mais : qui tiendra assez longtemps pour survivre au jeu… et à la malédiction ?
Éric Antoine, Maître du jeu machiavélique
Maître du jeu, Éric Antoine, déploie toute sa malice et son machiavélisme dans cette saison exceptionnelle. Véritable architecte de la tension, il manipule les nerfs des joueurs, orchestre des rebondissements imprévisibles et façonne le suspense du jeu, où chaque décision peut changer le destin des Traîtres et des Loyaux.
Le casting le plus spectaculaire de l'histoire du programme
Participer aux Traîtres est devenu un défi incontournable. Cette saison réunit 22 joueurs, le plus grand casting depuis la création du jeu. Des stratèges redoutables. Des joueurs instinctifs. Des personnalités explosives. Des observateurs silencieux. Des profils qui, dans la vraie vie, ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Mais qui, ici, doivent s’allier pour survivre. Ou s’éliminer pour avancer...
Adriana Karembeu
Mannequin depuis de nombreuses années, cette expérience m’a appris à observer les autres et à lire entre les lignes — un atout précieux dans Les Traîtres. Timide dans mon enfance, j’ai forgé un caractère fort tout en gardant ce côté calme, doux et mystérieux. On me croit trop gentille pour mentir… parfait, c’est exactement ce que je veux que tout le monde pense. Je joue avec mon instinct et mes émotions, tout se lit dans les yeux. Ma seule crainte, ma sensibilité à l’injustice, ça me fait pleurer instantanément !
Ginger Bitch
Hello, moi c’est Ginger ! 100 kilos d’amour et de bonheur. Drag queen haute en couleurs depuis six ans, extravagante, mordante et flamboyante, je ne passe jamais inaperçue. Mais derrière mon armure de Queen se cache un atout inattendu : j’étais policier et mes méthodes d’enquête me serviront parfaitement dans Les Traîtres. Ici, je viens pour m’amuser, surprendre et faire rire, mais aussi pour tester mes adversaires : loyale ou traître ? Ceux qui croient me cerner n’ont encore rien vu.
Victoria Abril
Holà mi corazon ! Depuis plus de quarante ans, je navigue entre cinéma populaire et films d’auteur, notamment avec Pedro Almodóvar. Quand on m’a parlé des Traîtres — mentir, manipuler, trahir — j’ai répondu que c’était mon métier. Je vis tout intensément, je parle fort, je ris fort, je ressens fort. Observatrice redoutable, je détecte le mensonge à distance et je ne pardonne pas facilement la trahison. Préparez-vous, je ne mens pas pour gagner, je mens pour le spectacle… et croyez- moi, il va être inoubliable.
Arié Elmaleh
Je m’appelle Arié Elmaleh, acteur de cinéma et de télévision, connu pour mon humour et mon sourire innocent… parfait pour Les Traîtres ! Dans la vie, je suis un gros joueur et un compétiteur acharné : je veux gagner quoi qu’il arrive. Mentir et jouer des rôles, ça me connaît, et dans ce jeu, je ne perdrai jamais de vue qu’il ne s’agit que d’un jeu — je suis prêt à tout pour l’emporter ! Curieux de l’impact psychologique sur les participants, je suis impatient de découvrir ce château où le suspense et les stratégies mènent parfois à la folie… et je suis convaincu que le gagnant de cette saison, c’est moi !
Sophie Davant
Pour la première fois, je participe à un jeu d’une telle intensité. J’avais envie de sortir de ma zone de confort, de me mettre en danger et de me confronter à une expérience radicalement différente. Habituée à observer les regards, les gestes et les silences, j’ai appris à détecter les vérités comme les mensonges. Très instinctive, j’ai passé ma vie à écouter les autres et à comprendre leurs doutes. Très compétitrice, je n’aime pas perdre et je suis prête à me dépasser pour aller loin. La trahison m’inquiète, mais ma carapace m’aide à garder le contrôle et à avancer avec lucidité et détermination.
Issa Doumbia
J’anime depuis des années les émissions les plus drôles sur M6 et W9, et vous m’avez aussi vu dans des séries, au cinéma et sur scène en one-man-show. Multi- casquettes, j’avais très envie d’enfiler celle du joueur stratège. Toujours souriant et fédérateur, je suis le bon copain du groupe, celui qui détend l’atmosphère et en qui tout le monde a confiance. Mais derrière le rigolo se cache un redoutable manipulateur : sous-estimé, je suis prêt à tout pour gagner, quitte à trahir sans pitié… après tout, ce n’est qu’un jeu.
Passe-Partout
Je m’appelle André, mais tout le monde me connaît comme Passe-Partout du Fort Boyard. Depuis plus de 35 ans, je fais partie du quotidien des Français, mais derrière l’image, je suis un mec simple, gentil et rigolo. 1m34 de pur bonheur ! Dans Les Traîtres, je viens pour m’amuser et montrer qu’un joueur authentiquement bienveillant peut aussi aller loin. Discret, fiable et naturellement apprécié, personne ne me soupçonnera… et c’est exactement ce que je compte utiliser à mon avantage.
Armelle
Le public m’a découverte avec le personnage de Maëva dans Caméra Café. Depuis, j’ai incarné de nombreux rôles dans des comédies populaires, toujours guidée par la curiosité et le goût de la liberté. Spontanée, audacieuse et difficile à cerner, j’ai choisi de participer aux Traîtres pour me faire ma propre opinion sur cette expérience hors norme. Mon côté imprévisible et ma douceur apparente sont peut-être mes meilleures armes : on me croit inoffensive… mais l’eau qui dort est souvent la plus dangereuse.
Juste Zoé
Je m’appelle Juste Zoé, j’ai 24 ans et je suis créatrice de contenu depuis mes 14 ans. Suivie par plus de 4 millions de personnes sur les réseaux sociaux, j’ai grandi avec ma communauté grâce à une approche simple et authentique. Autrice, éditrice et intervieweuse de grandes stars, je participe aux Traîtres comme un véritable défi personnel. Curieuse mais très émotive, souvent perçue comme douce et innocente, je veux surprendre et prouver que je peux être une joueuse redoutable.
Christian Millette
Connu pour ma bonne humeur, mon accent canadien et ma joie de vivre, mon passé a été marqué par le harcèlement scolaire. C’est ce qui m’a appris à observer, à encaisser et à comprendre avant de réagir. Mon passé m’a appris à me protéger. Dans Les Traîtres, je vais rester vigilant face aux manipulations et trahisons, tout en gardant ma sensibilité et ma fidélité à moi-même, mais je ne sais pas comment je vais réagir si on abuse de ma confiance.
Nicole Ferroni
Chaque semaine dans Piquantes sur Téva, j’anime des débats incisifs et sans langue de bois, et c’est exactement cette approche que j’apporte dans Les Traîtres. J’aime questionner, déstabiliser et pousser les autres dans leurs retranchements jusqu’à obtenir des réponses claires. Enquêtrice redoutable mais aussi fédératrice, j’utilise l’humour et la légèreté pour désamorcer les tensions et gagner la confiance des autres joueurs.
Emmanuel Petit
Champion du monde 1998, le football m’a appris la droiture, l’esprit d’équipe, la compétitivité et le sens du collectif — des valeurs que j’apporte dans Les Traîtres. Je jouerai en leader, avec l’envie de fédérer et de protéger les Loyaux. Ma ligne de conduite est claire : l’honnêteté et le fair- play. Je ne supporte ni les faux-semblants ni les menteurs, et je ferai tout pour les pousser à la faute et les sortir du jeu. Comme en 1998, je viens pour gagner… proprement.
Isabelle Morini-Bosc
En tant que journaliste et chroniqueuse depuis plus de quarante ans, je suis habituée à analyser et décrypter les émissions de télévision. J’ai rejoint Les Traîtres en grande fan du programme, persuadée d’en maîtriser les règles. Si la manipulation et le sang-froid ne sont pas mes premières qualités, je compense par une arme redoutable : la parole. Très bavarde et curieuse, je compte questionner, observer et cuisiner les joueurs sans relâche. Je ne suis peut-être pas venue pour me faire des amis, mais une chose est sûre : je ferai rire avant de trahir.
Fatou Guinea
Connue pour mon humour et mon franc- parler, je suis aujourd’hui suivie par près de 1,5 million d’abonnés. Je repère les menteurs à des kilomètres, et dans Les Traîtres, je compte bien observer, analyser et surprendre mes camarades. Mentir n’est pas mon fort… mais si ça peut me faire gagner, je m’y mettrai, toujours avec humour et sourire. Drôle, imprévisible et attentive, je suis prête à mettre un peu de bazar dans le jeu !
Sundy Jules
D’habitude, je fais des vidéos, pas des complots ahah ! Je suis créateur de contenus depuis plus de dix ans et suis suivi par plus de deux millions de personnes. D’un naturel chill, observateur et discret, je suis souvent celui que personne ne soupçonne — un avantage précieux dans Les Traîtres. Pendant que les autres s’accusent, j’observe, j’écoute et je mémorise. Derrière mon sourire détendu se cache un vrai compétiteur : si je participe à cette aventure, c’est pour aller loin… et gagner.
Richard Orlinski
Autodidacte, j’ai construit mon parcours en cassant les codes et en repoussant les limites, jusqu’à faire voyager mes œuvres dans le monde entier et pénétrer les cercles privés de nombreuses stars. Caméléon et observateur, je sais m’adapter à tous les univers et surprendre là où on ne m’attend pas. Dans Les Traîtres, comme dans mon art, je jouerai pour marquer les esprits. Très compétiteur, Traître ou Loyal, je suis déterminé à aller loin.
Cindy Poumeyrol
Je suis suivie par des centaines de milliers d’abonnés. Connue pour mon franc-parler, mon naturel et mon image de bonne copine, je partage aussi mon quotidien de maman. Habituée aux jeux de stratégie et déjà finaliste de Koh- Lanta, je suis souvent sous-estimée à cause de mon apparence candide et j’en joue. Derrière cette image se cache une joueuse redoutable, drôle, directe et prête à manipuler sans se faire remarquer. Mon objectif est clair : gagner.
Major Mouvement
Je suis détective des micro-mouvements, suivi par plus d’1,5 million de personnes sur les réseaux, et auteur de plusieurs ouvrages vendus à plus de 400 000 exemplaires. Dans Les Traîtres, j’observe chaque geste, chaque regard et chaque alliance comme on ausculte un patient : je note tout dans mon carnet et j’interviens au moment parfait. La trahison, ça se détecte avant qu’il ne soit trop tard… et moi, j’ai l’œil pour ça.
Maud Ankaoua
Romancière et ancienne dirigeante dans la finance. Mes livres, vendus à plus de 5 millions d’exemplaires, parlent de résilience et d’écoute de soi. Dans Les Traîtres, je découvre un univers où le mensonge et la manipulation règnent, fascinant et terrifiant à la fois. Ici, comme dans la vie, ce n’est pas celui qui crie le plus fort qui gagne, mais celui qui observe, comprend et agit au bon moment.
Axel Huet
Acteur depuis 14 ans, connu notamment pour mon rôle d’Antoine dans En Famille, j’ai partagé la scène pendant trois ans avec Victoria Abril, dont j’ai interprété le fils au théâtre. Cette saison, nous nous retrouvons dans un tout autre décor… et, ici, les liens du passé pourraient bien devenir des armes stratégiques. Grand joueur dans l’âme, passionné de jeux de société, de cartes et de jeux de rôle, j’ai le goût du défi et de la compétition dans le sang et je gagne… souvent. Dans Les Traîtres, je viens pour manipuler, anticiper et surprendre. Perdre n’est pas une option. Et si l’on me pousse dans mes retranchements, le sale gosse pourrait bien reprendre le dessus.
Donovan Haessy
Habitué à détourner l’attention et à lire les micro-expressions depuis mon plus jeune âge, j’ai fait de l’illusion et du mensonge un art, que je pratique aussi bien sur scène qu’à la télévision et sur les réseaux sociaux, où je suis suivi par plus d’un million de personnes. Dans Les Traîtres, je retrouve exactement les mécaniques de mon métier : observer, manipuler et bluffer sans éveiller les soupçons. Joueur et compétiteur dans l’âme, je compte bien utiliser mes talents pour prendre l’avantage et surprendre mes adversaires.
Sarah Saldmann
On me connaît pour mon franc-parler : je dis ce que je pense, quitte à déranger. Dans Les Traîtres, je reste fidèle à mes valeurs, avec une ligne claire : l’honnêteté. Les mensonges, les faux-semblants et les beaux discours ne passent pas avec moi. J’aime débattre, convaincre et pousser les autres dans leurs contradictions. Redoutable oratrice, je compte bien traquer les Traîtres sans relâche… et peut- être faire rire au passage.