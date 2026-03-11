recherche
Divertissements

"Les Traîtres" de retour le 28 mars 2026 sur M6, voici les 22 participants de la 6ème saison

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 11 mars 2026 156
"Les Traîtres" de retour le 28 mars 2026 sur M6, voici les 22 participants de la 6ème saison

À ne pas manquer sur M6 samedi 28 mars 2026 à 21:10, le lancement de la 6ème saison du jeu "Les Traîtes" avec Éric Antoine qui accueille au château de Bournel, berceau de la traîtrise, 22 nouvelles célébrités.

La saison la plus dangereuse de l'histoire des Traîtres

Sous l’impulsion du Maître du Jeu, Éric Antoine, une nouvelle force entre dans la partie : le Traître Maudit et sa mystérieuse cape verte. Un rôle unique, dangereux, imprévisible… et potentiellement fatal.

Pour la première fois, un Traître débute l’aventure seul, isolé, sans repère. Il ne dispose que de 48 heures pour identifier les autres Traîtres. S’il échoue, le traître maudit subira une malédiction qui précipitera sa chute.

Jamais un joueur n’aura porté une responsabilité aussi lourde. Jamais le destin des Traîtres n’aura reposé sur un seul joueur.

Désormais, la peur change de camp. Les alliances se fragilisent, les certitudes disparaissent et le doute devient la seule règle fiable.

Dans Les Traîtres, la question n’est plus seulement : qui ment ? Mais : qui tiendra assez longtemps pour survivre au jeu… et à la malédiction ?

Éric Antoine, Maître du jeu machiavélique

Maître du jeu, Éric Antoine, déploie toute sa malice et son machiavélisme dans cette saison exceptionnelle. Véritable architecte de la tension, il manipule les nerfs des joueurs, orchestre des rebondissements imprévisibles et façonne le suspense du jeu, où chaque décision peut changer le destin des Traîtres et des Loyaux.

Le casting le plus spectaculaire de l'histoire du programme

Participer aux Traîtres est devenu un défi incontournable. Cette saison réunit 22 joueurs, le plus grand casting depuis la création du jeu. Des stratèges redoutables. Des joueurs instinctifs. Des personnalités explosives. Des observateurs silencieux. Des profils qui, dans la vraie vie, ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Mais qui, ici, doivent s’allier pour survivre. Ou s’éliminer pour avancer...

Portfolio Item
Adriana Karembeu
Portfolio Item
Ginger Bitch
Portfolio Item
Victoria Abril
Portfolio Item
Arié Elmaleh
Portfolio Item
Sophie Davant
Portfolio Item
Issa Doumbia
Portfolio Item
Passe-Partout
Portfolio Item
Armelle
Portfolio Item
Juste Zoé
Portfolio Item
Christian Millette
Portfolio Item
Nicole Ferroni
Portfolio Item
Emmanuel Petit
Portfolio Item
Isabelle Morini-Bosc
Portfolio Item
Fatou Guinea
Portfolio Item
Sundy Jules
Portfolio Item
Richard Orlinski
Portfolio Item
Cindy Poumeyrol
Portfolio Item
Major Mouvement
Portfolio Item
Maud Ankaoua
Portfolio Item
Axel Huet
Portfolio Item
Donovan Haessy
Portfolio Item
Sarah Saldmann

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; mercredi 11 mars 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" mercredi 11 mars 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

11 mars 2026 - 15:45

Sur le même thème...

&quot;Taratata 100 % live&quot; vendredi 13 mars 2026 sur France 2, les invités de Nagui (vidéo)

"Taratata 100 % live" vendredi 13 mars 2026 sur France 2, les invités de Nagui (vidéo)

11 mars 2026 - 14:27

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 12 mars 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 12 mars 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

10 mars 2026 - 10:43 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...