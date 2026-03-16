"Top Chef" mercredi 18 mars 2026 sur M6, 3ème épisode l'Abbaye de Collonges, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Mercredi 18 mars 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg présentera le 2ème épisode de la 17ème saison de "Top Chef" qui se déroulera à l'Abbaye de Collonges en hommage à Paul Bocuse.

Poissons fraîchement pêchés et simplement grillés, salades légères, cornets glacés et beignets gourmands, ce sont autant de plaisirs que l’on déguste à la plage.

Un terrain de jeux que les grands chefs d’aujourd’hui investissent de plus en plus ! Ils s’installent en bord de mer, gardent la simplicité des plats mais y apportent leur audace et leur gastronomie.

C’est le cas d’Alexandre Gauthier avec sa cabane gastronomique les pieds dans l’eau où l’on retrouve plateaux de fruits de mer, fish and chips, beignets sucrés... Mais aussi de Christopher Coutanceau à La Rochelle, Éric Frechon à Biarritz ou encore Pierre Gagnaire à Châtelaillon

Voici ce qui attend les candidats...

Surnommé le “pape de la gastronomie”, Paul Bocuse a réinventé la cuisine française avec une idée révolutionnaire : faire sortir les chefs de leur cuisine, pour aller au contact du client.

Découpe en salle, flambage, tour de main culinaire : le cuisinier devient alors acteur d’un véritable spectacle pour le plus grand plaisir des clients !

Aujourd’hui, les plus grands chefs de la nouvelle génération s’y mettent à leur tour : Jérôme Banctel, dans son palace parisien, ou encore Jordi Roca… Les chefs “brisent le mur” de leur cuisine !

Et c’est précisément ce que vont devoir faire les candidats cette semaine !

À l’abbaye de Collonges, lieu emblématique de Paul Bocuse, les candidats vont rendre hommage au chef qui aurait eu 100 ans en 2026, et à sa cuisine.

Accompagnés des chefs Meilleurs Ouvriers de France : Gilles Reinhardt et Olivier Couvin, qui ont été présents à ses côtés en cuisine pendant plusieurs décennies, et à qui Paul Bocuse a confié l’énorme responsabilité de continuer à faire rayonner sa maison, ainsi que du chef pâtissier du restaurant, Benoît Charvet, Champion du monde de desserts glacés, les candidats vont devoir se surpasser.

Ils mettront à l’honneur la soupe et la croûte de feuilletage, deux plats iconiques du chef Bocuse en assurant un service en salle, sous le regard de notre jury et des chefs : Régis Marcon, Tabata Mey et Christopher Coutanceau

Autant dire que la pression risque de monter d’un cran !

Top Chef : le concours parallèle

Cette année encore se tient, à l’abri des regards, le concours parallèle de Top Chef qui voit s'affronter chaque semaine les cuisiniers éliminés du concours. À l'issue de cette compétition secrète, deux d'entre eux feront leur retour dans Top Chef.

Pour sélectionner ces deux candidats, le jury de Top Chef a missionné deux grands chefs : Fabien Ferré, le plus jeune chef français triplement étoilé, et Yoann Conte, chef doublement étoilé. Ces deux chefs seront accompagnés de François-Régis Gaudry pour challenger les candidats sur différents thèmes et choisir les deux meilleurs, ceux qui pourront réintégrer le concours aux portes des phases finales !

Extrait vidéo

« Il ne faut pas qu’il se loupe, sinon je lui tomberai dessus à la fin ! »

Travailler en binôme dans Top Chef, c’est aussi apprendre à communiquer.