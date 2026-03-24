"SOS Garage" à Concarneau avec Vincent Lagaf' jeudi 26 mars 2026 sur RMC Story (vidéo)

Jeudi 26 mars 2026 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de "SOS Garage", une émission dans laquelle Vincent Lagaf' vient en aide aux garagistes en difficultés.

Aujourd’hui, nous comptons plus de 100 000 garages en France pour près de 40 millions de voitures en circulation.

Malgré une forte demande en entretien et réparation de véhicules, beaucoup d’entreprises ne s’en sortent plus. Crise COVID, mauvais investissements ou crédits trop lourds à rembourser, de nombreux indépendants du secteur, pourtant considérés comme métiers essentiels, sont actuellement à l’agonie.

Pour venir en aide à ces garagistes en difficulté, Vincent Lagaf’ et Thierry Muscat vont sillonner toute la France. Ces deux experts vont se rendre dans des garages au bord de la faillite pour les remettre sur les bons rails.

Ensemble, ils vont aider ces garagistes à la dérive : ils vont identifier les problèmes, proposer des solutions et améliorations, initier le changement et les soutenir dans leur nouveau départ.

Dans cet épisode, Vincent Lagaf’ et Thierry Muscat se rendent dans le département du Finistère, en Bretagne, dans le garage de Jean-François. Cela fait 2 ans que celui qu’on surnomme « Jeff » a repris ce garage à Concarneau.

Spécialiste de la marque Volkswagen, Jeff restaure des Coccinelle et vieux Combi mais la restauration de ces modèles nécessite de la trésorerie et un gros carnet de commande pour être rentable.

Depuis le début de son activité, Jeff court après les chantiers, incapable de se sortir le moindre salaire.

Vincent et Thierry vont avoir fort à faire pour convaincre ce breton d’adoption de s’ouvrir à la mécanique générale, de faire davantage pour la visibilité de son garage, et pour repenser l’ergonomie et l’accueil de son lieu de travail qui ne donne pas envie d’y laisser sa voiture quand on arrive…