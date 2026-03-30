"Greg Guillotin, le pire stagiaire" : immersion inédite en auto-école, mercredi 1er avril 2026 sur W9

Mercredi 1er avril 2026 à 21:25, retrouvez Greg Guillotin sur W9 pour une nouvelle immersion inédite dans laquelle il se glisse dans la peau de MC Guillaume, un stagiaire d’auto-école aussi imprévisible qu’exaspérant.

Greg Guillotin se glisse dans la peau d'un stagiaire et devient le pire cauchemar de son maître de stage, chargé de veiller sur lui. Et comme toutes les autres personnes de la caméra cachée sont complices du piège, Greg ne va pas hésiter à pousser sa victime à bout !

Pour cette nouvelle immersion, Greg Guillotin se glisse dans la peau de MC Guillaume, un stagiaire d’auto-école aussi imprévisible qu’exaspérant. Fan de rap, provocateur assumé et totalement à côté de la plaque, il multiplie les gaffes, les initiatives douteuses et les propos déplacés, au risque de faire dérailler le quotidien de l’établissement.

Au cœur de cette caméra cachée : Claude, moniteur et gérant de l’auto-école à quelques mois d’une retraite bien méritée, piégé à l’initiative de sa fille. Attachant et profondément humain, Claude tente de garder son calme face à ce stagiaire hors normes. Mais jusqu’à quand pourra-t-il contenir sa colère ?

Entre incompréhensions, tensions grandissantes et coups d’éclat mémorables, la confrontation s’annonce aussi drôle qu’explosive !