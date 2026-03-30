"Cousu Main" fait son retour sur RMC Life mercredi 1er avril 2026 avec Cristina Cordula (vidéo)

Sortez les patrons, aiguilles et machines à coudre : "Cousu Main", le plus grand concours de couture amateur de France, signe enfin son grand retour sur RMC Life mercredi 1er avril 2026 à 21:10, toujours avec l’emblématique Cristina Cordula à la présentation !

Pour cette nouvelle saison, le programme se réinvente presque entièrement : un nouvel atelier en plein cœur de Paris, un jury inédit et huit nouveaux couturiers amateurs prêts à relever tous les défis pour tenter de décrocher le très convoité « Prix du meilleur couturier amateur de France ».

Cette année, les candidats se distinguent par une maîtrise technique impressionnante et une créativité sans limites. De quoi surprendre Morgane et Régine, les deux nouvelles expertes du concours, qui leur ont imaginé des épreuves techniques, et de customisation, aussi audacieuses qu’exigeantes. Le tout, sous l’œil expert et bienveillant de la pétillante Cristina Cordula, pour une saison qui s’annonce déjà… « Magnifaïk » !

Le déroulé de la compétition

Chaque semaine, les candidats se retrouvent à l’atelier pour relever deux épreuves successives, réalisées dans un temps limité.

La première épreuve, technique, les invite à confectionner une pièce à partir d’un patron imposé. Précision des coupes, qualité des assemblages et soin des finitions sont au coeur de cet exercice exigeant, qui met en lumière leur savoir-faire et leur sens du détail.

La seconde épreuve laisse place à une créativité plus libre. À partir d’un vêtement existant, les candidats imaginent une transformation en upcycling, repensant volumes, lignes et usages pour proposer une version renouvelée et personnelle de la pièce d’origine.

Ces défis s’articulent autour d’un thème spécifique, allant de l’univers de l’enfance au « Made in USA », en passant par la mode des années 90, afin de stimuler l’imagination et la créativité des amateurs.

À l’issue de ces deux temps forts, le jury évalue l’ensemble des créations et un candidat quitte alors l’aventure. Les autres poursuivent la compétition, déterminés à aller toujours plus loin afin de gagner le concours "Cousu Main" !

Épisode 1 • Bienvenue à l'atelier

Pour lancer la compétition, les 8 candidats s’attaquent à une pièce emblématique du vestiaire féminin : la robe. Souvent première grande fierté des apprentis couturiers, elle incarne l’élégance et l’audace. Un défi parfait pour entrer en scène avec panache. Au-delà de la technique, cette épreuve révélera déjà leur signature : choix des matières, sens du détail, partis pris stylistiques… autant d’indices sur leur univers et leur personnalité.

Puis place à la transformation pour l’épreuve créative ! Changement d’ambiance avec un défi de customisation aussi surprenant que stimulant : réinventer un incontournable du vestiaire masculin, la chemise, pour en faire une pièce féminine, moderne et affirmée. Créativité, prise de risque et sens du style seront plus que jamais au rendez-vous.

A vos fils, à vos aiguilles… Cousez !