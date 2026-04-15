"Le Bigdil" : Spéciale enfants vendredi 17 avril 2026 sur RMC Story (vidéo)

Vendredi 17 avril 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' présentera sur RMC Story un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" dans lequel les enfants seront à l'honneur.

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale enfants

Pour l'occasion, tous les candidats sont des jeunes, prêts à relever des défis aussi amusants que déjantés.

Le principe reste le même : les candidats enchaînent des épreuves pour gagner des cadeaux. Mais après chaque jeu, un choix crucial s'impose : garder leurs gains… ou les échanger contre le rideau, avec le risque de tout perdre ou de repartir avec encore plus !

Cette semaine, place à des épreuves cultes revisitées pour les plus jeunes, comme le labyrinthe du hamster, la course de brouettes ou encore le roller freestyle.

Exceptionnellement, pas de voiture à gagner lors du "Bigdil" final, mais 5.000 euros de cadeaux à choisir dans les 50 magasins Smyths Toys en France. De quoi remplir toute une chambre de nouveaux jouets !

Avec Vincent Lagaf' et Bill, l'ambiance est toujours au rendez-vous ! Complices et joueurs, ils accompagnent les jeunes candidats dans chaque choix.