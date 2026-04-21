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"Les Flammes" : la 4ème cérémonie diffusée en direct sur France 4 jeudi 23 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 avril 2026 211
"Les Flammes" : la 4ème cérémonie diffusée en direct sur France 4 jeudi 23 avril 2026

Jeudi 23 avril 2026 à partir de 21:00, France 4 diffusera en direct de La Seine Musicale la 4ème cérémonie des "Flammes" dédiée aux cultures populaires dans toute leur diversité.

Les Flammes distinguent chaque année les artistes et les projets qui ont marqué les cultures populaires.

Avec 25 catégories au total, le palmarès de cette année reflète la domination du streaming et l'éclectisme de la scène francophone. Plus de 810 000 votes du public ont été enregistrés pour départager les nommés.

Autant de distinctions qui reflètent une scène en constante évolution, aujourd’hui au cœur des usages musicaux en France.

La force des Flammes réside dans ses lives souvent spectaculaires. Cette année, la programmation promet des moments d'anthologie avec Theodora, la sensation de l'année, qui devrait marquer les esprits avec une mise en scène visuelle forte, le retour en force de La Fouine, nommé dans plusieurs catégories dont celle du meilleur featuring, des prestations de L2B, Ronisia, Soolking, et un passage très attendu de Bigflo & Oli.

Cette nouvelle édition des Flammes sera animée par Newin Bokhari, Darryl Ngoufi, le Boug Arknow et Driver.

    Dernière modification le mardi, 21 avril 2026 11:06
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