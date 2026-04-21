Nouvel inédit de "Vis ma vie" jeudi 23 avril 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

Jeudi 23 avril 2026 à 21:10, Olivier Delacroix présentera sur NOVO 19 un nouveau numéro de "Vis ma vie" dans lequel vous allez découvrir deux nouvelles immersions inédites.

“Vis ma vie” propose une expérience humaine forte et immersive : pendant 72 heures, deux personnes que tout oppose vont se rencontrer, s’apprivoiser, et vivre, parfois malgré elles, la réalité de l’autre.

Un partage où l’on s’étonne, où l’on rit… et où, souvent, on en ressort grandi, enrichi et totalement chamboulé.

Parents "cool" // Ermite

Dans l’arrière-pays niçois, Diane vit totalement coupée du monde. C’est une ermite. La jeune femme accueille Dominique, facteur sociable et adepte du confort moderne. Froid, communion avec la nature et bains dans une rivière à 6 degrés sont au programme de ces trois jours d’expérience.

En Nouvelle-Aquitaine, Garance, mère stricte et ultra-organisée, découvre le quotidien de Lauriane, maman “cool” qui mise sur le dialogue et l’éducation positive. Entre tolérance et règles permissives, va-t-elle adhérer à cette autre façon d’exercer l’autorité ?

Retour sur expérience en plateau et en public

Dans la dernière partie, nous retrouverons tous les participants en plateau. Ils reviendront sur leur expérience et sur la façon dont celle-ci a changé leur vie. Ici, pas de confrontation : l’objectif est avant tout le partage, le débat, l’échange et la découverte.