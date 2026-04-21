Retour de "Qui restera dans la lumière ?" samedi 9 mai 2026 sur France 2 avec Bruno Guillon (vidéo)

Samedi 9 mai 2026 à 21:10, France 2 diffusera un nouveau numéro de "Qui restera dans la lumière ?', le jeu dans lequel les candidats choisissent leurs questions, présenté par Bruno Guillon.

Aux commandes, le facétieux Bruno Guillon, avec la voix complice de Karina, arbitre cette grande compétition entre 100 candidats venus de toute la France, prêts à tout pour éliminer leurs adversaires et rester seul(e) dans la lumière !

Un quiz où savoir répondre ne suffit pas… encore faut-il choisir les bonnes questions !

Entre stratégie et connaissance, c’est le même dilemme pour les candidats : jouer la sécurité ou oser risquer de tout faire basculer ! En effet, chaque candidat décide lui-même de sa partie avec un objectif : éliminer le plus d’adversaires pour cumuler le maximum de points.

Une mécanique de jeu intense où chaque choix est la clé

Retrouvez les trois parcours de sélection, où stratégie et sang-froid sont déterminants :

Le Parcours libre : choix du niveau de chaque question (facile, moyen ou difficile) à partir du début de l’énoncé.

Le Parcours imposé : choix d’une question parmi trois débuts de question, il devra répondre aux trois niveaux correspondant à ce même début de question.

Le Parcours du combattant : choix de répartir les trois niveaux de difficulté sur trois débuts de question proposés.

Le candidat décide de son parcours avec un objectif : mettre le plus d’adversaires dans l’ombre et marquer les points correspondants au nombre de candidats qui ont commis une erreur.

Une montée en tension jusqu’à la finale.

Les 3 demi-finalistes s’affrontent en choisissant leurs questions tour à tour parmi une liste de 9 questions. Le suspense reste total jusqu’à la révélation du finaliste, celui ou celle ayant éteint le plus grand nombre d’adversaires pourra tenter de remporter jusqu’à 100 000 € !

Une finale à haut risque

Celui ou celle qui a réussi à rester seul(e) dans la lumière affronte les 99 autres. Chaque bonne réponse lui permet de faire grimper sa cagnotte de 200 € par adversaire éliminé.

Jusqu’à l’ultime question, où un dernier choix crucial peut tout faire basculer : choisir de multiplier ses gains par 2, 3 ou 5… au risque de les diviser d’autant !

Un jeu spectaculaire où la stratégie compte autant que la connaissance

Si une bonne réponse peut plonger des dizaines de candidats dans l’ombre, chaque erreur peut être fatale ! Un quiz où une seule question peut littéralement tout changer !

Dilemme, stratégie, rebondissement… Alors, qui fera les bons choix au bon moment ? Qui restera dans la lumière ?