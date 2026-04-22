"La Carte aux Trésors" en Loire-Atlantique vendredi 24 avril 2026 sur France 3 avec Cyril Féraud

Vendredi 24 avril 2026 à 21:10, France 3 diffusera un nouvel inédit de "La Carte aux Trésors" dans lequel Cyril Féraud vous emmènera en Loire Atlantique, à la découverte de la presqu'île de Guérande et de La Baule !

Les deux candidats Lucia (rouge) et Bastien (bleu) vont parcourir un territoire spectaculaire, entre littoral, marais et patrimoine, à la recherche des fameuses capsules.

La zone de jeu s'étire le long du littoral de la Côte d'Amour, depuis l'estuaire de la Vilaine au nord jusqu'à La Baule au sud, en passant par Piriac-sur-Mer, Le Croisic et le marais de Brière. Une zone singulière, à cheval sur deux départements, le Morbihan et la Loire-Atlantique, donc sur deux régions : la Bretagne au nord et les Pays de la Loire au sud.

Au programme de cette nouvelle aventure : des énigmes, des défis et des paysages aux identités multiples.

Au fil de la course, ils explorent plusieurs univers : le patrimoine maritime, avec une histoire de marins et de cargaison mystérieuse, les marais salants de Guérande, véritable trésor naturel millénaire, le marais de Brière, territoire vivant entre canaux et prairies, et enfin une côte sauvage, façonnée par les vents et les vagues.

Entre mer, marais, patrimoine et paysages grandioses, La Baule, Guérande et leurs environs deviennent le théâtre d’une course au trésor plus dépaysante que jamais.

Un jeu toujours en trois parties

Les énigmes

Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

La rose des vents

Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

Le trésor

C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent faire face à des contraintes sur une ou plusieurs énigmes. À eux d’adapter leurs choix en fonction de ces handicaps tels « L'énigme sans hélico », dans laquelle ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser le mode de transport alternatif qui leur est proposé et « Un seul vol » où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois.

La carte aux trésors privilégie l'interactivité avec le public. La carte de jeu est désormais disponible pendant la diffusion grâce à un QR Code affiché dans l’émission. Ce QR code permet d’accéder à la carte de jeu ainsi qu’à de nombreuses informations sur les différents sites auxquels peuvent accéder les candidats.