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Le concert "Wonderful World - Ode to nature" diffusé sur France 4 vendredi 24 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 22 avril 2026 430
Le concert "Wonderful World - Ode to nature" diffusé sur France 4 vendredi 24 avril 2026

Vendredi 24 avril 2026 à 21:00, France 4 diffusera le concert "Wonderful World - Ode to Nature", un événement musical immersif et engagé, porté par le violoncelliste de renommée internationale Christian-Pierre La Marca.

Avec Wonderful World, Christian-Pierre La Marca, figure emblématique du violoncelle et artiste reconnu à l’international, propose un projet humaniste et engagé pour sensibiliser le public à la beauté de notre planète et à sa sauvegarde.

Un concert immersif, véritable ode à la nature qui entremêle image, musique et poésie pour éveiller les consciences par la beauté. Pour accompagner ce voyage, des extraits et images du militant et réalisateur Yann Arthus-Bertrand et des textes de femmes et d’hommes qui ont marqué l’histoire par leurs engagements lus par Julie Depardieu.

Du baroque à la comédie musicale, en passant par les classiques modernes, les styles musicaux se succèdent pour créer une communion entre émerveillement et interrogation, tout en alertant sur les dangers de la dégradation du monde.

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