"Le Bigdil" : Spéciale seconde chance, vendredi 24 avril 2026 sur RMC Story (vidéo)

Vendredi 24 avril 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' présentera sur RMC Story un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" qui s'intéresse aux métiers de candidats venus d'univers très différents pour se prêter au jeu.

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale seconde chance

Pour ce nouvel épisode inédit, "Le Bigdil" s'intéressera aux métiers de nos candidats. Gérant de restaurant, serveuses en restauration, élagueur ou encore joueuse de rugby : des candidats venus d'univers très différents se prêtent au jeu, entre défis inattendus et situations parfois improbables.

Le principe reste le même : enchaîner les épreuves pour gagner des cadeaux, avec, à chaque étape, un choix à faire. Garder ses gains ou tenter le rideau, au risque de tout perdre... Ou de repartir avec mieux.

Cette semaine, des épreuves bien connues font leur retour, comme la tronçonneuse, la caravane ou la course de bureau, toujours revisitées pour surprendre les candidats.

Aux côtés des participants, Vincent Lagaf' et Bill accompagnent le jeu avec leur humour et leur complicité, dans une émission pensée pour les jeunes et les moins jeunes.