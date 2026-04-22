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"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 26 avril 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 22 avril 2026 317
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 26 avril 2026 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 26 avril 2026 à 16:10 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Pour ce nouvel épisode d'Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez reçoit Gilbert Montagné, Anne-Élisabeth Lemoine et Paul de Saint Sernin.

Chanteur et pianiste iconique, Gilbert Montagné est un symbole de résilience et de joie de vivre. De l’obscurité où il a été plongé à sa naissance, il a puisé une lumière hors du commun.

Chaque soir, son naturel et sa bonne humeur illuminent la table de C à vous. Anne-Élisabeth Lemoine est devenue l’une des animatrices les plus populaires de la télévision française grâce à un talent rare : celui de ne jamais se prendre au sérieux.

Dans Quelle époque !, il dégainait plus vite que son ombre et visait toujours juste. Malgré son allure de gendre idéal, Paul de Saint Sernin est le sniper le plus redouté du PAF. Très tôt, il a appris à être rapide et drôle pour capter l’attention de sa famille.

Un dimanche à la campagne avec un blind test musical orchestré par Gilbert Montagné, une partie de baby-foot surprenante et toujours beaucoup d’émotion et de bonne humeur.

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