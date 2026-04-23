"Les Traîtres", 5ème épisode samedi 25 avril 2026 sur M6 avec Eric Antoine

Samedi 25 avril 2026 à 21:10 sur M6, Eric Antoine vous proposera de découvrir le 5ème épisode des "Traîtres" qui promet encore cette semaine son lot de rebondissements...

Après les éliminations de Arié Elmaleh (traître), Juste Zoé, Donovan Haessy et Richard Orlinski (loyaux), la partie continue au Château de Bournel, berceau de traîtrise.

Une proposition indécente d'Eric Antoine va complètement bouleverser le jeu : la possibilité pour des loyaux de rencontrer les traîtres !

Plus que jamais suspectée, Fatou va mettre en danger les autres traîtres. Vont-ils arriver à rester unis sans perdre leur sang-froid ?

Loyaux et Traîtres, aucun d'entre eux n'est prêt pour ce qui les attend dans les épreuves aux côtés d'Eric Antoine !